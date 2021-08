Varnostni svet Združenih narodov ni pozval k vzpostavitvi varnega območja

Varnostni svet Združenih narodov je sprejel resolucijo o položaju v Afganistanu in pozval talibane k spoštovanju sprejetih obvez ter da naj omogočijo varen odhod vsem, ki želijo zapustiti državo. Ni pa Varnostni svet ZN pozval k vzpostavitvi »varnega območja«, kar je predlagal francoski predsednik Emmanuel Macron.



Predlog resolucije so oblikovale ZDA, Velika Britanija in Francija. Sprejelo jo je 13 članic Varnostnega sveta, Rusija in Kitajska pa sta se vzdržali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



VS ZN z resolucijo izraža pričakovanje, da bodo talibani dovolili »varen in urejen odhod iz Afganistana vsem Afganistancem in vsem tujim državljanom«, še poroča AFP, ki je dobila v vpogled že predlog resolucije.



Resolucija VS ZN izraža tudi pričakovanje, da bodo talibani spoštovali lastne napovedi iz 27. avgusta, da bodo Afganistanci »lahko potovali v tujino in zapustili državo, kadarkoli bodo želeli, na kateremkoli mejnem prehodu, po zraku ali kopnem«.



Francoski predsednik Macron je sicer minuli konec tedna napovedal, da bosta Francija in Velika Britanija predstavili predlog resolucije VS ZN, s katero bi vzpostavili varno območje v Kabulu in tako omogočili nadaljevanje humanitarnih operacij.



A končno besedilo sprejete resolucije je manj ambiciozno. Kot je ob navajanju diplomatskih virov poročala AFP, so besedilo omilili, da bi zagotovili tudi podporo Rusije in Kitajske, ki imata v VS ZN pravico veta. Ti stalni državi članici VS ZN sta se potem na glasovanju vzdržali.



»Ta resolucija nima operativnega značaja. Gre bolj za načela, ključna politična sporočila in opozorila,« je pojasnil neimenovani diplomat v ZN.

