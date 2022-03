Kaj je res mislil s stavkom, da »ta človek ne sme ostati na oblasti«?

8.15 Biden trdi, da ni pozival k spremembi oblasti v Rusiji

Ameriški predsednik Joe Biden je v nedeljo v Washingtonu zagotovil, da si ZDA ne prizadevajo za spremembo oblasti v Rusiji, čeprav je dan prej dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin ne sme ostati na oblasti. Da kaj takega ni cilj zveze Nato, je v nedeljo zagotovil tudi nemški kancler Olaf Scholz, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Bidna je v nedeljo novinarka vprašala, ali si želi odstraniti Putina s položaja in ali je pozval k spremembi oblasti, kar je ameriški predsednik zanikal. Biden je v soboto v svojem govoru v Varšavi označil Putina za diktatorja, vojnega zločinca in klavca. »Za božjo voljo, ta človek ne sme ostati na oblasti,« je ob tem poudaril.

Besede predsednika so številni razumeli kot dramatično spremembo zunanje politike ZDA. Bela hiša je sicer nemudoma pojasnila, da to ni bil poziv k strmoglavljenju Putina. Tudi ameriški zunanji minister Antony Blinken je v nedeljo zagotovil, da si ameriška vlada ne prizadeva spremeniti oblasti v Rusiji.

Bidnova izjava je sprožila ogorčenje v Rusiji. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je opozoril, da ni Bidnova odločitev, kdo bo vladal v Rusiji, saj da predsednika izvolijo državljani.

V bran Bidnu je stopil nemški kancler. »To ni cilj Nata in mimogrede to niti ni cilj ameriškega predsednika,« je glede spremembe oblasti dejal Scholz za televizijo ARD.

Voditelja sta o tej temi med drugim govorila, ko je Scholz obiskal Bidna v Beli hiši še pred vojno v Ukrajini. »Oba se strinjava, da sprememba oblasti ni predmet razprave niti cilj politike, ki jo skupaj zasledujemo,« je dodal.

7.51 Zahodne države v iskanju ruskega denarja

Rusi imajo po svetu skritih približno milijardo dolarjev. Približno četrtino tega zneska nadzorujejo ruski predsednik Vladimir Putin in njegovi tesni sodelavci, oligarhi, ocenjuje ameriški center Atlantic Council v svojem poročilu za leto 2020. Ruski oligarhi so desetletja denar izvažali iz Rusije v obliki navideznih družb, ki jih je težko izslediti. Kot navaja možganski trust, je v preteklosti menda šel velik del ruskega denarja na davčno ugoden Ciper, ki se ga je prijelo ime Moskva v Sredozemlju. Britanska čezmorska ozemlja, kot so Britanski Deviški otoki in Kajmanski otoki, so prav tako priljubljena destinacija za ruski denar.

06.45 Veliko prezgodnjih rojstev

Ukrajinski zdravniki so poročali o dramatičnem porastu števila prezgodnjih rojstev, medtem ko se vojna z Rusijo vleče že več kot mesec dni. Iz klinik v mestih Harkov in Lvov na zahodu Ukrajine so za BBC povedali, da se je stopnja prezgodnjih porodov v zadnjih nekaj tednih podvojila ali potrojila. Tveganje za prezgodnji porod se poveča zaradi okužb, pomanjkanja – petino povprečne teže donošene deklice.

06.37 Ogromna škoda na infrastrukturi

Vojna v Ukrajini je po izračunih kijevske ekonomske šole povzročila za več kot 63 milijard dolarjev (57 milijard evrov) škode na infrastrukturi. Poškodovanih, uničenih ali zaseženih je najmanj 4431 stanovanjskih stavb, 92 tovarn in skladišč ter 378 šol. Poleg tega so Rusi poškodovali ali zajeli 12 letališč ter sedem termo- oziroma hidroelektrarn.

Notranji ministri EU se bodo danes v Bruslju sestali na izrednem zasedanju, ki bo posvečeno soočanju z valom beguncev iz Ukrajine. FOTO: Marko Djurica/Reuters

06.28 Šolanje po spletu

Študenti v ukrajinski prestolnici Kijev bodo lahko danes nadaljevali šolanje, in sicer po spletu, poroča BBC. Kijevski župan Vitalij Kličko je v nedeljo dejal, da bo študij »bolj prilagojen trenutnim razmeram ... z uporabo različnih izobraževalnih platform«. »Pomembno je, da mesto živi in da delujemo tudi v težkih vojnih razmerah,« je povedal Kličko in dodal, da se ne bodo pustili ustrahovati Rusom.

Devetletnica na mirovnem shodu za Ukrajino. FOTO: Rachel Wisniewski/Reuters

Združeni narodi medtem ocenjujejo, da je več kot polovica otrok zaradi vojne zapustilo državo.

02.30 Igralci za Ukrajino

Ob drugi uri po slovenskem času se je v Hollywoodu začela podelitev letošnjih nagrad oskar, na kateri je več filmskih ustvarjalk in ustvarjalcev pozvalo k pomoči Ukrajini. Čeprav so nekateri napovedovali, da se bo iz Kijeva v živo javil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, se to ni zgodilo, pač pa so organizatorji na ekranu predvajali mirovniški tekst in se z minuto molka poklonili žrtvam vojne.

00.00 Notranji ministri EU o soočanju z valom beguncev iz Ukrajine

Notranji ministri EU se bodo danes v Bruslju sestali na izrednem zasedanju, ki bo posvečeno soočanju z valom beguncev iz Ukrajine. EU jih je sprejela že skoraj štiri milijone, največ Poljska. Na zasedanju bi lahko bil govor tudi o prerazporejanju beguncev po drugih državah članicah. Zbrane bo po napovedih prek videopovezave nagovoril tudi ukrajinski notranji minister Denis Monastirski, napovedujejo v Bruslju.

Formalno bodo na zasedanju, ki se ga bo iz Slovenije udeležil državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler, govorili o zagotavljanju materialne in finančne podpore članicam za soočanje z velikim številom ukrajinskih beguncev in o »nadzoru nad potovanji po EU«. Na dnevnem redu pa je tudi pomoč Moldaviji in morebitno prevzemanje beguncev, ki so si zatočišče poiskali v tej državi, napovedujejo v Bruslju.

To bo sicer že drugo krizno zasedanje notranjih ministrov od začetka ruskega napada na Ukrajino 24. februarja. EU je v prvem odzivu v začetku marca ukrajinskim beguncem ponudila takojšnjo zaščito, ki naj bi predvsem pohitrila postopke za pridobitev statusa begunca in s tem pravico do bivanja, šolanja in tudi zaposlitve. A veliko število beguncev predstavlja velike obremenitve za lokalne skupnosti. Tako Nemčija kot Poljska sta že zaprosili evropsko komisijo za večjo finančno pomoč in tudi za pomoč pri porazdelitvi beguncev.