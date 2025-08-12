Pricurljale fotografije Orbánove »kmetije«, ki je pravzaprav luksuzna palača

V osrčju madžarske pokrajine, skrito pred radovednimi pogledi javnosti, leži posestvo Hatvanpuszta. Uradno je to zgolj kmetijsko posestvo, ki ga upravlja oče premiera Viktorja Orbána.

A za visokimi ograjami in strogim varovanjem se, kot kaže, skriva zgodba o razkošju, ki daleč presega potrebe preproste kmetije.

Nova razkritja neodvisnega poslanca Ákosa Hadházyja, podkrepljena s fotografijami, ki so pricurljale z gradbišča, rišejo podobo skorajda palačnega kompleksa, ki postaja vse bolj obremenjujoč simbol za madžarsko vlado.

Ogrevani dovozi za premiera in skrivni hodniki

Saga o Hatvanpuszti je dobila novo dimenzijo, ko je poslanec Hadházy na svojem družbenem omrežju objavil fotografije, ki so domnevno nastale pred približno štirimi leti. Po poročanju 444.hu mu jih je posredoval delavec, ki je za kratek čas delal na gradbišču.

Najbolj presenetljiv posnetek prikazuje vgradnjo grelnih kablov neposredno pod dovozno pot. Hadházy je pri tem zajedljivo pripomnil, da so to storili, »da gospodu predsedniku vlade ne bi bilo treba kidati snega«.

Kot dodaja portal Klubrádió, so bili dovozi kasneje tlakovani z najdražjimi možnimi granitnimi kockami, kar samo še poudarja vtis izjemnega razkošja.

Še bolj skrivnostne so fotografije, ki razkrivajo mrežo obokanih podzemnih hodnikov.

Po besedah poslanca ti hodniki povezujejo različne stavbe na posestvu. Čeprav so na videz obloženi z opeko, se za njo menda skrivajo kar šestdeset centimetrov debele armiranobetonske stene.

Obstoj teh podzemnih struktur je, kot trdi Hadházy, viden tudi na zračnih posnetkih, ki jih je posnel v preteklosti. »Če je to res kmetijsko poslopje, potem je zelo nenavadno,« je zapisal v svoji objavi.

Zid molka in strahu

Delavec, ki je posredoval fotografije, je po navedbah portala HVG gradbišče hitro zapustil, ker da se mu je vse skupaj zagnusilo. Njegova izkušnja osvetljuje tudi izjemno stroge varnostne ukrepe, ki veljajo na posestvu. Delavcem so menda ob prihodu sistematično odvzeli mobilne telefone in jim grozili s posledicami, če bi o videnem spregovorili.

Ta zid molka pojasni, zakaj je v javnost pricurljalo tako malo vizualnega gradiva. »Videl sem tudi fotografije notranjosti stavb (bile so šokantne), vendar si mi jih njihov avtor ni upal predati,« je pojasnil Hadházy in dodal, da je na podlagi videnega »stoodstotno prepričan, da so fotografije hodnikov pristne«.

Ena redkih izjem je posnetek, ki ga je že poleti 2021 objavil HVG in prikazuje gradnjo razkošne knjižnice z galerijo in kasetiranim stropom, ki posnema poslikave iz reformističnih cerkva 18. stoletja.

Trk resničnosti in uradne zgodbe

Ta razkritja so znova zanetila ostro debato o resnični naravi posestva. Premier Orbán in predstavniki njegove vlade, med njimi minister Gergely Gulyás, so v preteklosti večkrat odločno zatrdili, da gre za kmetijsko posest, ki jo upravlja premierov oče. Vendar pa dokazi govorijo povsem drugačno zgodbo.

Hadházy je namreč pridobil tudi uradna energetska potrdila za stavbe, iz katerih je jasno razvidno, da je večji, zahodni del kompleksa registriran kot stanovanjski objekt in da nobena od stavb uradno ni namenjena kmetijski dejavnosti. Kot poudarja portal 444.hu, to neposredno dokazuje, da sta tako Orbán kot Gulyás o namembnosti posestva zavajala javnost.

Predstavniki vlade, med njimi minister Gergely Gulyás, so v preteklosti večkrat odločno zatrdili, da gre za kmetijsko posest. FOTO: Marton Monus/Reuters

Zaradi vse večjega zanimanja je Hadházy organiziral celo vodene »oglede«, med katerimi so se lahko državljani z lestev in dvižnih košar povzpeli čez visoko ograjo in si s svojimi očmi ogledali, ali gre res za kmetijo ali za graščini podobno rezidenco, ki jo je poslanec poimenoval kar »palača sredi madžarske ravnice«.

Živalski vrt z eksotičnimi živalmi

Ob robu posestva pa se skriva še ena bizarnost, ki priča o ekstravagantnem življenjskem slogu kroga okoli premiera. Med enim od Hadházyjevih vodenih ogledov je ekipa portala HVG posnela tudi sosednje posestvo, ki pripada Lőrincu Mészárosu, tesnemu zavezniku Orbána in enemu najbogatejših Madžarov.

Tam se za ograjo pasejo eksotične živali, med drugim antilope, kar je posestvu prineslo vzdevek zasebni živalski vrt.

Zaradi vse večjega zanimanja javnosti je poslanec Hadházy organiziral celo vodene oglede posestva. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Dogajanje je medtem dobilo tudi jasno politično razsežnost. Péter Magyar, vodja opozicijske stranke Tisza, je javno napovedal, da bo ena prvih preiskav njegove vlade, če pride na oblast, usmerjena prav v premoženje nekdanjih premierov in njihovih družin, pri čemer bo posestvo v Hatvanpuszti pod posebnim drobnogledom.