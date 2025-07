Bi negotovo madžarsko gospodarstvo lahko spodneslo Orbána?

V nadaljevanju preberite:

Ko je György Matolcsy v začetku marca zapustil položaj guvernerja madžarske centralne banke (MNB), je banka podala skopo izjavo, v kateri se je zavezala h »krepitvi verodostojnosti in zaupanja«. Dva tedna zatem so državni revizorji objavili tri obsežna poročila o centralni banki ter z njo povezanih fundacijah in institucijah, v katerih so navedli dokaze o »številnih domnevnih kaznivih dejanjih« in na tožilstvu vložili kazenske ovadbe. Matolcsy za zdaj ni bil obtožen nepravilnosti, a je madžarski premier Viktor Orbán že pohitel in se distanciral od človeka, ki ga je nekoč označil za svojo desno roko. »Zdi se, da se Györgyja Matolcsyja da napasti,« je aprila dejal Orbán v nekem podkastu. »Zakon velja za vse enako, brez izjem. Vlada ne more biti odgovorna za centralno banko.« Toda premiera je vse težje oprati krivde za stanje gospodarstva.