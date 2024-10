Nova dinamika evropskega parlamenta gre v smeri skrajne desnice

V nadaljevanju preberite:

Zaradi močnejših desničarskih skupin v evropskem parlamentu je že pri prvih glasovanjih v novem mandatu postala očitna nova dinamika. Tako najmočnejši skupini, desnosredinski ljudski stranki (EPP), ni več tuja niti taktična naveza z radikalno desnico. Socialisti, liberalci in zeleni v sredo začeli biti plat zvona, ker je EPP skupaj s tremi desničarskimi skupinami izglasovala nekaj predlogov frakcije Evropa suverenih nacij (ESN), v kateri drži niti v rokah nemška AfD.

V EPP pravijo, da glasujejo, kot so vedno prej, in da v evropskem parlamentu obstajajo le vsebinske koalicije. V neuradnih pogovorih se čudijo, zakaj se socialisti in liberalci ne morejo sprijazniti z dejstvom, da so na volitvah izgubili. V liberalnem taboru, ki je na evropskih volitvah izgubil okoli četrtino poslancev, povezovanje EPP s skrajno desnico pri posameznih vprašanjih vidijo kot – realnost. Socialisti opozarjajo, da bodo stvari, ki so plod sodelovanja EPP z desničarji, rušili.