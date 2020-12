Otoku grozi, da ga bo virus odrezal od Evrope

Britanski minister za zdravje Matt Hancock je potrdil, da je novi sev virusa ušel izpod nadzora. Foto: Roger Harris/Afp



Mutacijo zaznali tudi drugje

Belgija bo od polnoči poleg letov za najmanj 24 ur ukinila tudi železniško povezavo Eurostar, ki Bruselj povezuje z Londonom. Foto: Niklas Halle'n/Afp

Več članic Evropske unije je začasno ukinilo letalski in železniški potniški promet z Združenim kraljestvom iz strahu pred tem, da bi lahko potniki iz Otoka prinesli nov sev virusa sars-cov-2, ki se po izkušnjah britanskih zdravstvenih delavcev in strokovnjakov med prebivalstvom širi bistveno hitreje kot do sedaj znane oblike.Prva, ki se je odločila ukrepati, je bila Nizozemska, ki je do 1. januarja ukinila ves letalski potniški promet v Združeno kraljestvo. Le nekaj ur zatem ji je sledila Belgija, ki bo od polnoči poleg letov za najmanj 24 ur ukinila tudi železniško povezavo Eurostar, ki Bruselj povezuje z Londonom. Za enak ukrep se je nato odločila še Italija, resno pa o tem razmišljajo tudi v Franciji in Nemčiji.Nov sev virusa, ki so ga na Otoku prvič zaznali septembra, naj bi bil v ozadju hitrega širjenja okužb v zadnjih dneh, zaradi česar se je po podatkih zdravstvenih organizacij močno povečal pritisk na britanski zdravstveni sistem. Mutirani virus se širi 70 odstotkov hitreje, je včeraj pojasnil britanski premier. Njegovi vladi posledično ni preostalo drugega kot da na najbolj ogroženih območjih razglasi najstrožje možne ukrepe, ki so primerljivi z zaustavitvijo javnega življenja v drugih evropskih državah.Minister za zdravjeje v seriji nedeljskih intervjujev za otoške medije poudaril, da je širjenje novega seva virusa »ušlo izpod nadzora«. Milijone prebivalcev Anglije, ki so se konec tedna znašli v novem »lockdownu«, je zato opozoril, naj se obnašajo, kot da že imajo virus in s tem preprečijo njegovo širjenje na druge.Če je še do pred nekaj dni nazaj je kazalo, da bo večina Angležev lahko praznovala božič s svojimi najbližjimi, je od včeraj naprej jasno, da bodo mnogi morali svoje praznične načrte močno prilagoditi. Čeprav za zdaj ni nikakršnih dokazov, da je mutirani koronavirus nevarnejši od tistega, ki se že vse od začetka lanskega leta širi po svetu, oziroma da so cepiva proti njemu manj učinkovita, ukrepi, ki so bili na ogroženih območjih v veljavi do sedaj, po besedah strokovnjakov in predstavnikov vlade niso več dovolj za preprečitev širjenja okužb.Združeno kraljestvo je o položaju obvestilo tudi Svetovno zdravstveno organizacijo, s katero je v tesnem stiku. Po poročanju britanskih medijev so enak mutirani virus zaznali tudi na Nizozemskem, Danskem, v Avstraliji in Južni Afriki, toda tisto, kar zbuja skrb v britanskem primeru, je predvsem količina odkritih okužb. Samo v Londonu naj bi bil po podatkih vladne strokovne skupine mutirani virus odgovoren za 60 odstotkov novih okužb.Evropske držav, ki so se odločile začasno ukinili letalske in železniške potniške prometne povezave z Otokom, so vse poudarile, da to počnejo iz preventivnih razlogov. »Ta nova mutacija poraja veliko vprašanj,« je poudaril belgijski premier, ki je dopustil možnost, da se je že zdavnaj razširila tudi drugod po celini.Prometne povezave z Združenim kraljestvom in članicami EU se utegnejo konec leta v vsakem primeru znajti pod pritiskom, saj se 31. januarja izteče prehodno obdobje po brexitu. Če Bruselj in London do tega datuma ne bosta uspela doseči dogovora o prihodnjih odnosih, utegne poleg potniškega začasno zastati tudi tovorni promet. Včeraj se je sicer iztekel najnovejši neuradni rok za sklenitev dogovora.