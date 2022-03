6.35 Pridruževanje Natu?

Ruska invazija na Ukrajino vpliva na razmislek o članstvu v Natu. V skandinavskih državah so se do zdaj držali stran od zveze, a prebivalce in politiko Švedske in Finske je močno pretresla izjava ruskega zunanjega ministrstva, da bi kakršen koli korak k Natu imel vojaške posledice, navajajo tuiji mediji. Tako se je javno mnenje obrnilo v prid severnoatlantski zvezi, do zdaj so menili, da so varni, če so nevtralni.

6.25 Kitajska za dialog

Kitajski zunanji minister Wang Yi je ameriškemu kolegu Anthonyju Blinknu sporočil, da bo uradni Peking proti vsakršni akciji, ki dodaja »olje na ogenj«. Zavezma se za neposredna pogajanja med Rusijo in Ukrajino. Po njegovem se lahko vojna konča le z dialogom. To je, kot navaja BBC, drugi telefonski pogovor med kitajskim in ameriškim zunanjim ministrom ta teden.

Kitajska Rusije še ni obsodila, na eni strani namreč želi ohraniti tesne stike z Moskvo, na drugi pa ne želi, da bi bila videti, kot da podpira vojno.

6.20 Visa in Mastercard ustavljata poslovanje v Rusiji

Velikana med ponudniki kreditnih kartic, ameriški podjetji Visa in Mastercard začasno ustavljata delovanje v Rusiji. Gre za zadnji v vrsti večjih ameriških podjetij, ki so se zaradi ruske invazije na Ukrajino odločila za ta korak. Podjetje Mastercard je sporočilo, da se je glede na naravo trenutnega konflikta, ki da je brez primere, in glede na negotovo ekonomsko okolje odločilo ustaviti svoje omrežne storitve v Rusiji.

Tudi Visa je podobno sporočila, da bo »v prihodnjih dneh v sodelovanju s svojimi strankami in partnerji v Rusiji sodelovala pri ustavitvi vseh transakcij«.

Po tem denimo v Rusiji izdane kartice v tujini ne bodo več delovale. Kreditnih kartic, ki so jih izdale finančne institucije izven države, pa v Rusiji ne bo več mogoče uporabljati, sporočilo Vise povzema nemška tiskovna agencija dpa, ki dodaja, da je Mastercard napovedal enako ukrepanje.

Že pred tem sta podjetji v preteklih dneh dostop do svojih plačilnih omrežij onemogočili ruskim bankam, ki so jih doletele mednarodne sankcije.

Prvi mož Vise Al Kelly je danes glede tega še sporočil, da obžalujejo učinke, ki jih bo njihova odločitev imela na sodelavce, stranke, partnerje, trgovce in imetnike kartic v Rusiji. Tudi pri Mastercardu so sporočili, da odločitve za ukrepanje niso sprejeli zlahka.