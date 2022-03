Vojna proti boju s podnebnimi spremembami

V nadaljevanju preberite:

Ukrajinska tragedija je večplastna in izjemno kompleksna. Ena ključnih gonilnih sil vojne – in njena globalna determinanta – so fosilna goriva. Ne le zaradi tega, ker je Rusija tako močna proizvajalka in prodajalka nafte in zemeljskega plina ter dejstva, da preko Ukrajine proti Evropski uniji, odvisnici od ruskega plina, potekajo ključni plinovodi. Tudi zaradi tega, ker so se zaradi vojne že dvignile cene fosilnih goriv, kar bo – ob že obstoječi energetski krizi, ki se bo gotovo le še stopnjevala – prehodu na obnovljive vire energije in zeleni tranziciji zadalo silovit udarec. Vojno poganja nafto, nafta poganja vojno. Vojne.