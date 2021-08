Iz Afganistana se ni mudilo samo Američanom

V nadaljevanju preberite:

V dvajsetletni vojni v Afganistanu so poleg ZDA sodelovale številne zaveznice, med njimi tudi vse članice zveze Nato, vključno s Slovenijo. Njihov prispevek ni bil majhen ne v človeškem ne v finančnem smislu, toda brez jasne vizije so tudi same postopno izgubile zanimanje in vero v to, da lahko pod Hindukušem v nedogled vzdržujejo krhek status quo.