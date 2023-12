Vojna v Gazi vstopila v drugi mesec, bijejo se ulični boji

Izraelska vojska danes nadaljuje kopenske in zračne napade na celotnem območju Gaze, ki so še posebej siloviti na jugu enklave v mestu Han Junis, od koder poročajo o uličnih spopadih med vojsko in pripadniki Hamasa. Večina prebivalcev mesta je že pobegnila v Rafo na meji z Egiptom.

Spopadi in napadi so potekali tudi ponoči, medtem ko Varnostni svet Združenih narodov v petek zvečer znova ni uspel sprejeti resolucije, tokrat s pozivom k takojšnjemu humanitarnemu premirju na območju Gaze. Kljub podpori 13 držav so sprejem preprečile ZDA z vetom, kar so že obsodile palestinske oblasti in skrajno palestinsko gibanje Hamas.

Iz Han Junisa danes poročajo o uličnih bojih. Tiskovni predstavnik izraelske vojske pa je sporočil, da so ponoči na območju mesta zadeli teroriste, ki so streljali iz šole agencije ZN in iz mošeje. Na območju šole naj bi po njegovih navedbah potekali tudi spopadi v kraju Šujaja v osrednjem delu Gaze, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Palestinske zdravstvene oblasti so danes sporočile, da je bilo v bombardiranju v Han Junisu ubitih šest ljudi, v Rafi pa pet. V zadnjih 24 urah je bilo po istem viru v izraelskih napadih na območju Gaze ubitih skupno 133 ljudi. V bolnišnico Al Aksa so prepeljali 71 mrtvih in 160 ranjenih, v kliniko Naser pa 62 mrtvih in 100 ranjenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske je danes v arabščini pozval prebivalce na severu mesta Gaza, naj se pred spopadi umaknejo v varnejše soseske v zahodnem delu mesta. Sporočil je tudi, da bo omogočena evakuacija iz Han Junisa proti zahodu. V Rafi pa je zaradi štiriurne prekinitve ognja od jutra mogoča dobava humanitarne pomoči, je poročala dpa.

Vojaško krilo Hamasa je medtem sporočilo, da so danes izstrelili rakete proti kraju Reim na jugu Izraela, kjer je Hamas v napadu 7. oktobra ubil 364 ljudi na glasbenem festivalu. V takratnem napadu so palestinski skrajneži ubili skupno 1200 ljudi in zajeli talce. Po podatkih Izraela jih še vedno zadržujejo 138, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V izraelskih povračilnih napadih je bilo medtem v Gazi ubitih več kot 17.500 ljudi, večinoma žensk in otrok. Obsežna območja Gaze so spremenjena v ruševine, po podatkih ZN pa je razseljenih že 80 odstotkov prebivalstva, ki se sooča s hudim pomanjkanjem hrane, goriva, vode in zdravil.