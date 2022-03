Vojna v Ukrajini ubija tudi v opustošenem Jemnu

V nadaljevanju preberite:

Že pred izbruhom vojne v Ukrajini je bilo po podatkih Svetovnega programa za hrano (WFP) na robu lakote od 17 od 30 milijonov prebivalcev ene najbolj suhih in vročih držav na svetu. Ker Jemen več kot tretjino pšenice uvozi iz Ukrajine in tudi Rusije in ker so cene hrane povsod po državi v zadnjem mesecu poskočile za četrtino, bo na rob lakote zdrsnilo še dva milijona Jemencev. Že decembra je bilo kritično podhranjenih 7,3 milijona Jemencev. Kar 80 odstotkov prebivalstva v državi, kjer so posledice podnebnih sprememb ene najhujših na svetu in kjer je zaradi vojne v zadnjih sedmih letih po podatkih ZN umrlo 377.000 ljudi, že živi pod robom revščine. Jemensko gospodarstvo je vojna oklestila za polovico.