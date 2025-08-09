  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Vojna za nafto in vojna proti njej

    Ne govorim o tem, da bi brez naftnega kapitalizma prenehali biti svobodni. Pravzaprav je ravno obratno.
    Če bo premier Modi privolil v ameriški ultimat, bo težko obdržal svojo avtoriteto in politično integriteto državnika, ki želi postati vodja »globalnega juga«. FOTO: Narinder Nanu/AFP
    Če bo premier Modi privolil v ameriški ultimat, bo težko obdržal svojo avtoriteto in politično integriteto državnika, ki želi postati vodja »globalnega juga«. FOTO: Narinder Nanu/AFP
    Zorana Baković
    9. 8. 2025 | 09:00
    13:12
    Kar zadeva rusko nafto, govorita Peking in New Delhi isti jezik. Njuni odzivi na grožnje s carinami pa so povsem različni. Indija je v minulih mesecih svoj uvoz nafte iz ZDA povečala za 120 odstotkov. Kitajska je svoj uvoz nafte iz Amerike popolnoma ustavila. In čeprav ne gre za velike količine (kitajski uvoz iz ZDA je znašal zgolj 4,6 odstotka celotnega uvoza), je tudi odnos do ameriškega črnega zlata jasno pokazal, katera od teh dveh velikanskih držav na azijski celini je v resnici velika sila. Kitajska je dala tudi Trumpu s tem vedeti, da lahko zdrži več, da lahko čaka dlje časa in da lahko plača še bolj bolečo ceno zmage v trgovinski vojni, ki se morda šele začenja.

    pregled tednaIndijaKitajskanaftaDonald TrumpVladimir Putin
