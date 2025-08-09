Vojna za nafto in vojna proti njej

V nadaljevanju preberite:

Kar zadeva rusko nafto, govorita Peking in New Delhi isti jezik. Njuni odzivi na grožnje s carinami pa so povsem različni. Indija je v minulih mesecih svoj uvoz nafte iz ZDA povečala za 120 odstotkov. Kitajska je svoj uvoz nafte iz Amerike popolnoma ustavila. In čeprav ne gre za velike količine (kitajski uvoz iz ZDA je znašal zgolj 4,6 odstotka celotnega uvoza), je tudi odnos do ameriškega črnega zlata jasno pokazal, katera od teh dveh velikanskih držav na azijski celini je v resnici velika sila. Kitajska je dala tudi Trumpu s tem vedeti, da lahko zdrži več, da lahko čaka dlje časa in da lahko plača še bolj bolečo ceno zmage v trgovinski vojni, ki se morda šele začenja.