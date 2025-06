V nadaljevanju preberite:

Če bi obstajal časovni stroj, s katerim bi bilo mogoče povezati preteklost in sedanjost, stroj, ki bi tistim, ki so živeli pred stotimi leti, omogočil, da vidijo, kako se ta naš svet oblikuje danes … le kaj bi si Nikola Tesla mislil o Elonu Musku in električnem avtomobilu, ki nosi njegovo ime?

To vprašanje se postavlja že dolga leta oziroma vse od takrat, ko se je pojavil tesla na štirih kolesih, prejšnji mesec pa je o tem na zanimiv način govoril zgodovinar Iwan Morus, ki je v podkastu HistoryExtra odgovor strnil v kratko predpostavko: »Bil bi (Nikola Tesla) navdušen in bi trdil, da je on osebno izumil električni avtomobil.«