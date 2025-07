V nadaljevanju preberite:

»Na to vprašanje umetna inteligenca (UI) nima odgovora,« se je pojavilo v naslovu googlove strani, ko sem vprašala: »Ali lahko komunizem še vedno obstaja?« Ko sem vprašanje preoblikovala in namesto »komunizem« napisala »socializem«, mi je bila UI pripravljena na vse mogoče načine pojasniti, zakaj »obstaja prepričanje, da je socializem še vedno uresničljiv politični in gospodarski sistem, čeprav se srečuje s problemi in kritikami«.

Kaj pove umetna inteligenca o uspešnosti komunizma? Potrebujemo milijarderje? Kam gre Kitajska in kam gredo ZDA?