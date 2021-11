Volilna klofuta Joeju Bidnu

Slabe novice za demokrata Joeja Bidna leto dni po zmagi na predsedniških volitvah: na volitvah za guvernerja pomembne zvezne države Virginia po preštetju 88 odstotkov glasovnic prepričljivo vodi republikanski kandidat Glenn Youngkin. Če bodo takšni rezultati obstali, je le slaba tolažba, da bo novi newyorški župan zmernejši demokrat Eric Adams.

Republikansko zmago za guvernerja 8,5 milijonske Virginije, ki se je tudi zaradi priseljevanja vladnih uslužbencev in lobistov iz sosednje prestolnice Washington D.C. v minulih desetletjih pomikala k demokratom, je mogoče v veliki meri pripisati kulturni vojni, divjajoči v tamkajšnjih javnih šolah. V okrožju Loudoun naj bi »fant v krilu« v ženskem stranišču posilil srednješolko, potem ko je šolska uprava dovolila uporabo stranišč v skladu z lastno percepcijo spola, in na ogorčeni upor staršev je zvezno pravosodno ministrstvo odgovorilo s priklanjanjem obtožbam o domačih teroristih. Čeprav so se na koncu pojavili dvomi o transspolnosti napadalca, je bilo to preveč tudi za vse bolj demokratsko Virginijo.

Poslovnež Youngkin po predvolilnem nastopu. Foto: Elizabeth Frantz/Reuters

Nekdanji demokratski guverner Terry McAuliffe je ob podpori predsednika Bidna, podpredsednice Kamale Harris in nekdanjega predsednika Baracka Obama prevladal v velikih mestih, a vsaj do pozne noči ni uspel še enkrat zmagati v boju za guvernersko palačo v Richmondu. Zaradi upora podeželja slavi nekdanji voditelj investicijskega podjetja The Carlyle Group Glenn Youngkin. Za prihodnje ameriške politične spopade je pomembno, da je ta zavrnil predvolilno pomoč nekdanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa, še bolj pa, da se demokratom Joeja Bidna očitno uresničuje tradicionalna napoved porazov na volitvah med predsedniškimi, ki se odvijajo le vsaka štiri leta. Sedanji predsednik je državo pomaknil preveč na skrajno levico za okus sredinskih volivcev.

Nekdanji guverner Terry McAuliffe, Foto Tom Brenner/Reuters

Paradni 1750 milijard dolarjev vredni socialni program sedanje administracije šele čaka na sprejetje in ni jasno, ali bo pridobil soglasje bolj sredinskih senatorjev Joeja Manchina in Kyrsten Sinema. Za tretjino virginijskih volivcev je bilo najpomembnejše vprašanje gospodarstvo, izobraževanje je bilo šele na drugem mestu in na tretjem davčna vprašanja. V New Jerseyu se je pozno zvečer demokratski guverner Phil Murphy še bojeval za ponovno izvolitev v 8.8 milijonski zvezni državi, sredinski demokrat Eric Adams je zmagal v županski tekmi v sosednjem New Yorku. V Minneapolisu so volivci zavrnili pobudo za ukinitev policijske uprave, ki naj bi jo zamenjala uprava za javno varnost.