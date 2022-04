Zelenski: Razmere v Borodjanki slabše kot v Buči

Glavni poudarki: Von der Leynova in Borell na obisku pri Zelenskem s sporočilom popolne solidarnosti EU z Ukrajino.

Zelenski je dejal, da so razmere v Borodjanki precej slabše kot v Buči.

07.40 V Obuhoviči naj bi prebivalce uporabili kot živi ščit

V vasi Obuhoviči, kakih 70 kilometrov severozahodno od Kijeva, naj bi ruski vojaki tamkajšnje prebivalce uporabili kot živi ščit, kar je prepovedano z ženevskimi konvencijami. Kot poroča britanski BBC, imajo za to že trdne dokaze. A po drugi strani je prišel na dan video posnetek, na katerem naj bi ukrajinski vojaki ustrelili in ubili zajetega ruskega vojaka, katerega pristnost pa še ni potrjena. Po navedbah lokalnih oblasti je sicer zdaj po kijevski v celoti osvobojena tudi severna regija Sumi, v njej ni več nobenega ruskega vojaka. Če bo še slišati eksplozije, bo to posledica nevtralizacije streliva, ki so ga za seboj pustili ruski vojaki, so pojasnile, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

07.35 Ruske sile zbirajo na vzhodu, prebivalci to območje zapuščajo

V Ukrajini je tudi tokratna noč minila v znamenju vojnih grozodejstev in bega ljudi z vzhoda in juga države, kjer Rusija zdaj začenja obsežno ofenzivo. Civilisti medtem na vse načine poskušajo zapustiti vzhodno Ukrajino, k čemur jih v pričakovanju silovite ruske ofenzive pozivajo oblasti. Cilj Rusije po umiku s severa Ukrajine je ustvariti kopensko povezavo med okupiranim polotokom Krim ter proruskimi separatisti v regijah Lugansk in Doneck v Donbasu. Avstrijska tiskovna agencija APA navaja oceno vojaškega strokovnjaka Markusa Reisnerja, da bo premeščanje ruskih sil na vzhod, ki se je začelo pred desetimi dnevi, bolj ali manj zaključeno ta konec tedna. Kot še meni, Rusija stavi na zgodovinsko simboliko in si želi zmago v Donbasu razglasiti 9. maja, ko praznuje zmago nad nacistično Nemčijo.

Iz več mest na območju že poročajo o silovitem obstreljevanju. Med drugim naj bi ruski izstrelki tako v Lugansku kot Donecku poškodovali železniško infrastrukturo, kar še dodatno otežuje evakuacijo civilistov. A oblasti kljub temu ljudi pozivajo, naj kakorkoli že čim prej odidejo, saj je to verjetno zadnja priložnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah Kijeva jim je v četrtek kljub težavam uspelo na varno prepeljati več kot 4500 ljudi, od tega okoli 1200 iz Mariupolja, 2000 iz več krajev v okolici Zaporožja in 1400 iz več mest v regiji Lugansk.

07.31 Von der Leyen v luči vojnih grozodejstev že na poti v Kijev

Predsednica Evropske komisije Von der Leynova se je davi v spremstvu visokega zunanjepolitičnega predstavnika unije Borrella z vlakom z vzhoda Poljske odpravila proti Kijevu. Na pot sta se davi odpravila z vlakom, saj je zračni prostor nad Ukrajino zaprt, in sicer iz poljskega mesta Przemysl, le 13 kilometrov od meje z Ukrajino. V delegaciji so tudi slovaški premier Eduard Heger in več evropskih poslancev. Von der Leyen in Borrell bosta prva zahodna voditelja, ki bosta Ukrajino obiskala po razkritju ruskih grozodejstev v predmestjih Kijeva, kot je Buča.

Ženska hodi mimo stavbe, ki jo je uničilo rusko granatiranje v Borodjanki. FOTO: Zohra Bensemra/Reuters

07.30 Embargo bo začel veljati od sredine avgusta

EU je včeraj odobrila embargo na uvoz ruskega premoga in zaprtje pristanišč bloka za ruska plovila nad Ukrajino. Ukrep bo začel veljati od sredine avgusta, mesec dni pozneje, kot je bilo prvotno načrtovano, po pritisku Nemčije, naj odloži, poročanje Reutersa povzema Guardian. Ta sveženj vključuje tudi 10 milijard evrov prepovedi izvoza v Rusijo, vključno z visokotehnološkim blagom, in zamrznitev premoženja več ruskih bank.

Francosko predsedstvo Evropskemu svetu je dejalo, da je sankcija ocenjena na 4 milijarde evrov (4,4 milijarde dolarjev) na leto. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da bo kmalu sledila nafta, če ne zemeljski plin. Z novo sankcijo premoga se je moralo strinjati vseh 27 držav članic, nekatere članice pa so bile pomisleke glede vpliva. Države EU uvozijo 45 odstotkov svojega premoga iz Rusije v vrednosti 4 milijarde evrov na leto.

06.16 Britanski premier in nemški kancler se bosta pogovarjala o zmanjšanju odvisnosti od ruskega plina

Boris Johnson se bo sestal z nemškim kanclerjem, s katerim se bo pogovarjal o tem, kako bi evropskim državam pomagali, da se po napadu na Ukrajino odvajajo od ruskega plina. Premier bo v petek na Downing Streetu gostil Olafa Scholza, tiskovna konferenca pa je načrtovana za popoldne, poroča PA Media. Pričakuje se, kot piše Guardian, da bo Johnson ponudil pomoč Berlinu, ki je še vedno močno odvisen od ruskega plina, da bi zmanjšal svojo odvisnost od moskovskega izvoza energije, da bi izstradal vojni stroj sredstev Putina. Njune srečanje prihaja po tem, ko je zunanja ministrica Združenega kraljestva Liz Truss po četrtkovem srečanju kolegov iz zveze Nato v Bruslju dejala, da upa, da se bo »več držav« zavezalo prepovedi uvoza ruske energije. Nemčija se je soočila s kritikami Ukrajine in drugih evropskih držav, vključno s Poljsko, s trditvami, da je bila prepočasna pri postopnem opuščanju ruske energije.

06.00 Zelenski: Razmere v Borodjanki slabše kot v Buči

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so razmere v mestu Borodjanka »veliko slabše« kot v bližnji Buči, kjer so domnevne poboje civilistov ruskih sil prejeli svetovno obsodbo, poroča Guardian. Ukrajinska generalna tožilka Iryna Venediktova je dodala: »Borodjanka je najslabša glede na uničenje in glede negotovosti glede števila žrtev.« Venediktova je povedala, da so pod dvema porušenima stavbama v Borodjanki, mestu približno 25 km zahodno od Buče, našli 26 trupel. Ni povedala, ali so oblasti ugotovile vzrok smrti, je pa obtožila ruske čete, da izvajajo zračne napade na mesto, ki ga ukrajinske oblasti iščejo po umiku ruskih enot, ki so ga zasedle. Dodala je, da je težko reči, koliko bo vseh žrtev, je pa zapisala, da je kraj, kjer je pred vojno živelo 13.000 ljudi, najbolj uničen med kraji v okolici Kijeva. Uradniki pa menijo, da so ruske sile v Buči ubile več kot 300 ljudi, okoli 50 pa jih je bilo usmrčenih.

00.30 Von der Leynova in Borrell danes v Kijev k Zelenskemu

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell se bosta danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Z obiskom bosta Ukrajini prenesla sporočilo popolne solidarnosti EU. Države članice naj bi medtem ravno danes potrdile tudi peti sveženj sankcij proti Rusiji. Na srečanju v Kijevu bodo razpravljali tudi o podpori, ki jo EU zagotavlja Ukrajini, tudi v luči donatorske konference, ki bo v soboto potekala v poljski prestolnici Varšavi. Te se bosta predvidoma udeležila tudi Ursula von der Leyen in Borrell.

»Ukrajinskemu ljudstvu in njegovemu pogumnemu boju za naše skupne vrednote želim poslati zelo močno sporočilo o neomajni podpori,« je novinarjem v četrtek povedala Ursula von der Leyen. Dodala je, da si Ukrajinci zaslužijo solidarnost EU. Danes naj bi sicer države članice potrdile peti sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino. Ukrepi po neuradnih informacijah vključujejo prepoved uvoza ruskega premoga v unijo ter prepoved transakcij na štiri ruske banke, med njimi VTB.