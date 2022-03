Vprašanje ruskega poraza in tretje svetovne vojne

V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik Joe Biden je ruskega kolega Vladimirja Putina že zmerjal s tiranom, huliganom in agresorjem, ki hoče obnoviti Sovjetsko zvezo. Zdaj je zanj še vojni zločinec. V Kremlju so takšno retoriko tujega državnika označili za nesprejemljivo in neodpustljivo ter spomnili na ameriško vojaško posredovanje na svetu in njihove žrtve. O usodi sodobnega sveta se vendarle odloča v Ukrajini in zaradi nje se tudi v ZDA množijo svarila pred tretjo svetovno vojno.