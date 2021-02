Vrhovno sodišče preprečilo vrnitev Shamime Begum

Britansko vrhovno sodišče je razveljavilo odločitev prizivnega sodišča in odločilo, da se 21-letna, ki so ji zaradi sodelovanja s skrajno islamistično skupino Islamska država (IS) odvzeli britansko državljanstvo, ne sme vrniti v domovino. Vrnitev v London je sicer predpogoj za izpodbijanje odvzema britanskega državljanstva, piše britanski BBC.Shamima Begum je v Sirijo pobegnila leta 2015, ko je bila stara 15 let. Poročila se je z borcem IS, trenutno pa biva v taborišču na severu Sirije. Takratni britanski notranji ministerje leta 2019 sprejel odločitev o odvzemu britanskega državljanstva, saj da bi njena vrnitev ogrozila nacionalno varnost.Na odločitev britanske vlade izpred dveh let, ki ji je preprečila prihod domov, se je Shamima pritožila na prizivno sodišče, ki je julija lani razsodilo, da bi ji morali dovoliti vstop v Veliko Britanijo, saj bi se le tako lahko pritožila na odvzem državljanstva . Na odločitev prizivnega sodišča se je nato na vrhovno sodišče pritožila vlada z argumentom, da bi Shamimina vrnitev predstavljala varnostno grožnjo. Vrhovno sodišče je vladi ugodilo in menilo, da pravice posameznice ne morejo imeti večje teže od nacionalne varnosti.Odločitev britanskega vrhovnega sodišča Shamimo Begum pušča v nekakšnem pravnem limbu – ostala je namreč brez (britanskega) državljanstva in možnosti vrnitve v London, kjer bi se na odvzem lahko pritožila. Sedanja britanska ministrica za notranje zadeveje komentirala, tako BBC, da je vrhovno sodišče »ponovno potrdilo pristojnost notranjega ministra za sprejemanje ključnih odločitev glede nacionalne varnosti«. Odvzem edinega državljanstva osebe je sicer kršitev mednarodnega prava, a je britansko notranje ministrstvo zavzelo stališče, da bi lahko Shamima zaprosila za državljanstvo Bangladeša, saj so se tam rodili njeni starši.