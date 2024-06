Vrhovno sodišče zavrnilo dogovor o odškodnini žrtvam opioidov

Ameriško vrhovno sodišče je danes s petimi proti štirim glasovom zavrnilo stečajni dogovor podjetja Purdue z več tisoč žrtvami krize opioidov, ki je predvideval izplačilo več milijard dolarjev odškodnin. Proti dogovoru je bila ameriška vlada, ker je ščitil družino lastnikov podjetja Sackler pred morebitnimi novimi tožbami, poroča Washington Post.

Večina vrhovnih sodnikov – pri čemer tokrat ni šlo za ideološke delitve – je sklenila, da družina Sackler ne more biti zaščitena pred novimi tožbami oziroma tožbami tistih, ki niso sprejeli dogovora.

Ta je predvideval, da bo iz stečajne mase podjetja šlo do deset milijard dolarjev za odškodnine, sama družina pa bo v zameno za zaščito pred tožbami prispevala šest milijard dolarjev.

Purdue Pharma je proizvajal razvpito sredstvo proti bolečinam oxycontin, ki je povzročalo odvisnost in uživalci so potem s tega zdravila prešli na hujša mamila. Zaradi poplave tožb je podjetje leta 2019 stopilo v postopek prisilne poravnave.

V ZDA je od leta 2000 zaradi prevelikih odmerkov sredstev proti bolečinam in mamil umrlo več kot 300.000 ljudi, poroča Washington Post in dodaja, da samo preveliki odmerki mamil, kot je fentanil, vsako leto v ZDA zahtevajo okrog 100.000 življenj.

Države, lokalne oblasti, indijanska plemena, bolnišnice in posamezniki so vložili številne tožbe proti proizvajalcem zdravil, distributerjem, lekarnam in drugim, po katerih je doslej prišlo do številnih poravnav, vrednih več kot 50 milijard dolarjev.