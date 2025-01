Sodišče zavrnilo Trumpovo prošnjo pred izrekom kazni v aferi Stormy Daniels

Ameriško vrhovno sodišče je zavrnilo prošnjo novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa za ustavitev današnjega izreka sodbe v zvezi s spornim plačilom za molk pornografski igralki Stormy Daniels. Pristojni sodnik v postopku je nakazal, da ni naklonjen kaznovanju Trumpa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je bil maja lani v New Yorku obsojen zaradi ponarejanja dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu. Pristojni sodnik je prejšnji teden izrek kazni napovedal za danes, torej še pred Trumpovim prevzemom predsedniškega položaja 20. januarja.

Njegovi odvetniki so se zato v sredo obrnili na vrhovno sodišče s prošnjo, naj ustavi nadaljevanje postopka na sodišču v New Yorku, »da bi preprečili hude krivice, škodo instituciji predsednika ter delovanju zvezne vlade«. Vrhovni sodniki so s petimi glasovi proti štirim zavrnili njegovo prošnjo, v kratkem pojasnilu pa zapisali, da bo breme izreka sodbe za odgovornosti novoizvoljenega predsednika »relativno neznatno«.

Pristojni sodnik Juan Merchan, ki bo danes Trumpu izrekel kazen, je namreč nakazal, da ni naklonjen zaporni kazni. Nagibal naj bi se tudi k temu, da Trumpu podeli tako imenovani brezpogojni odpust, kar pomeni, da bi se Trump izognil vsakršnim kazenskopravnim posledicam obsodbe, kot sta zapor in denarna kazen.

Kongres je Trumpa v ponedeljek potrdil kot zmagovalca volitev lanskega novembra. Prisegel bo 20. januarja in bo na položaju kot prvi obsojenec za kaznivo dejanje doslej.