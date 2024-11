Newyorško tožilstvo za preložitev izreka sodbe Trumpu

Newyorški tožilci so v torek sodniku Juanu Merchanu sporočili, da se strinjajo z zahtevo odvetnikov Donalda Trumpa za preložitev izreka kazni. Nasprotujejo pa razveljavitvi odločitve porote, ki je novoizvoljenega predsednika ZDA spoznala za krivega ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom Stormy Daniels.

Trump je bil obtožen, da je pred volitvami 2016 preko svojega tedanjega odvetnika Michaela Cohena pornografski igralki Daniels plačal za molk o spolnem odnosu, plačilo pa lažno prikazal kot poravnavo odvetniških stroškov. Newyorška porota ga je maja letos spoznala za krivega vseh 34 točk obtožnice.

Sodnik Merchan bi moral Trumpu kazen izreči že septembra, vendar je odločitev preložil na 26. november. Po Trumpovi zmagi so njegovi odvetniki sodnika zaprosili, naj kazni ne izreče, ampak ugodno odloči o njihovi zahtevi za razveljavitev odločitve porote v skladu z mnenjem vrhovnega sodišča ZDA, da je predsednik imun pred kazenskim pregonom.

Newyorški tožilci pod vodstvom Alvina Bragga z Manhattna so v torek sporočili, da se strinjajo z odlogom izreka kazni, vendar pa se ne strinjajo z razveljavitvijo sodbe.

Tožilci so uradno predlagali, da sodnik izrek kazni preloži za nedoločen čas, a namignili, da naj jo izreče čez štiri leta, ko Trump ne bo več predsednik ZDA, poroča ameriški CNN. Sodnika so še zaprosili, naj določi 9. december kot rok, do katerega morata obe strani predstaviti argumente.

Priznali so, da je predsednik ZDA po sklepu vrhovnega sodišča na splošno imun pred kazenskim pregonom, kar pa ne pomeni, da se lahko zavrže sodba porote, ki je bila sprejeta v času, ko Trump ni bil predsednik in za dejanja, ki ne spadajo v okvir njegovih uradnih dolžnosti.

Sodnik svoje odločitve do torka še ni sporočil, Trumpovi sodelavci pa so kljub temu razglasili popolno zmago v primeru. »To je popolna in jasna zmaga predsednika Trumpa in Američanov, ki so ga izvolili. Tožilec Manhattna je priznal, da se lov na čarovnice ne more nadaljevati,« je sporočil Trumpov tiskovni predstavnik Steven Cheung.