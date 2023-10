Vrnitev Roberta Fica je slaba novica za Evropo

Na sobotnih parlamentarnih volitvah na Slovaškem se je uresničil scenarij, ki je Evropi v zadnjih tednih povzročal največ skrbi. Na njih je prepričljivo slavila stranka Smer – Socialna demokracija pod vodstvom nekdanjega premiera Roberta Fica, ki so ga leta 2018 z oblasti odnesli množični protesti zaradi umora preiskovalnega novinarja Jána Kuciaka. Tokrat je volivce prepričal z mešanico populizma, nacionalizma, spodbujanja delitev in odkrite naklonjenosti Rusiji.

Robert Fico je na dobri poti, da sestavi svojo tretjo vlado. Jeziček na tehtnici bo tretjeuvrščena stranka Glas – SD. Parlamentarni prag je prestopilo sedem strank.

Na predčasnih volitvah, na katerih so Slovaki izbirali 150-članski enodomni parlament, je Robertu Ficu s svojo stranko uspelo osvojiti 23 odstotkov glasov oziroma 42 poslanskih mandatov. Smer – SD je na volilni dan upravičila vlogo favorita in se odrezala bolje, kot so ji napovedale javnomnenjske raziskave; razlika med zmagovalko volitev in njeno glavno tekmico, levo-liberalno Progresivno Slovaško, ki bo v prihodnjem sklicu parlamenta imela 32 poslancev, je znašala več kot šest odstotnih točk.

Z gladko zmago je Ficu uspelo uprizoriti enega največjih političnih preobratov v zgodovini te srednjeevropske države. Še v začetku tega desetletja se je zdelo, da sta Smer – SD in njen voditelj obsojena na počasen zaton, a pandemija, posledice vojne v Ukrajini in razprtije znotraj vladajoče koalicije so oseminpetdesetletnemu populistu odprle prosto pot do vnovične vrnitve na oblast. Med kampanjo se je med drugim zavzel za prenehanje pošiljanja vojaške pomoči Ukrajini in kritiziral sankcije proti Rusiji.

Stranka Roberta Fica bo v 150-članskem parlamentu odslej zasedala 42 poslanskih mandatov. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

Sestavljanje koalicije je lahko izziv

Dan po zaprtju volišč ni odstopal od svojih stališčih, rekoč, da ima Slovaška večje probleme, kot je vojna v Ukrajini, in napovedal, da bodo koalicijska pogajanja trajala vsaj dva tedna.

Poleg Smer – SD in Progresivne Slovaške je parlamentarni prag v soboto uspelo prestopiti še petim strankam, med katerimi bo Fico moral najti svoje koalicijske partnerje. Kljub prepričljivi zmagi je pred političnim veteranom potencialno zahtevna naloga. Ali bo Fico še tretjič postal premier, bo v marsičem odvisno od tretjeuvrščene stranke Glas – SD pod vodstvom njegovega nekdanjega zaveznika Petra Pellegrinija, ravno tako nekdanjega premiera, ki bo v naslednjem sklicu parlamenta imela 27 poslancev.

Pellegrini pred volitvami ni želel vnaprej izključiti sodelovanja z Ficom in tudi po objavi izidov je to možnost ohranil na mizi. Kot je na družbenem omrežju X ocenil slovaški politični analitik Milan Nič, se mu v primeru sklenitve zavezništva s Ficom obeta mesto predsednika parlamenta in podpora za kandidaturo na predsedniških volitvah prihodnje leto.

Z zmagovalko tokratnih volitev in tretjeuvrščeno stranko bi lahko sodelovala še nacionalistična Slovaška nacionalna stranka (SNS), ki si je na volitvah zagotovila deset poslanskih mest. Koalicija, sestavljena iz treh strank, bi skupno imela 79 poslanskih mandatov, kar bi ji omogočilo gladko vladanje.

Robert Fico in Michal Šimečka med predvolilnim soočenjem. FOTO: Vladimir Simicek/Afp

Če Ficu ne uspe oblikovati koalicije, bodo to po vsem sodeč poskusili storiti v Progresivni Slovaški. Njen voditelj Michal Šimečka je po objavi izidov nakazal, da je njegova stranka pripravljena oblikovati vlado in s tem preprečiti Fičev ponovni vzpon na oblast, pri tem pa poudaril, da bo jeziček na tehtnici Pellegrinijeva stranka. »SMER – SD je zmagala na volitvah, to seveda spoštujemo. A hkrati menimo, da je to zelo slaba novica za Slovaško. Še slabša novica pa bi bila, če bi Fico uspel pri oblikovanju vlade,« je izjave Šimečke, sicer podpredsednika evropskega parlamenta, povzel Reuters. »Naredili bomo vse, da Robert Fico ne bo vladal na Slovaškem.«

Proruski tabor z novim članom

Kakšno pot bo ubrala Slovaška pod naslednjo vlado, je za zdaj lahko le predmet ugibanj. Če jo bo sestavil Fico, analitiki pričakujejo, da bo predvsem v odnosih z Brusljem pokazal večjo mero pragmatizma, kot jo je med predvolilno kampanjo.

V vsakem primeru je razplet volitev težko interpretirati drugače kot neugodnega za Evropo oziroma za njene ambicije po ohranjanju enotnosti glede vojne v Ukrajini. V tem pogledu ni presenečenje, da je bilo med državami sedemindvajseterice še največ navdušenja nad izidi volitev na Slovaškem zaznati v Budimpešti. »Uganite, kdo se je vrnil!« je madžarski premier Viktor Orbán zapisal na družbenem omrežju X in »patriotu« Robertu Ficu čestital za zmago.