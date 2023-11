Vse globlje dileme demokratov so izziv za Bidna

V nadaljevanju preberite:

Misel, da je v vojni Izraela proti palestinskemu Hamasu nujen premor, še ni spremenila politike predsednika Joeja Bidna do trenutno najnevarnejše krize na svetu. Takoj po svoji izjavi je v Minnesoti razložil, da premor pomeni čas za osvoboditev talcev. Dejstvo, da je njegovo dosedanjo odločno podporo napadeni judovski državi izpraševala rabinka Jessica Rosenberg, pa kaže globoke dileme demokratov in drugih. Takšnim glasovom se vse bolj upirajo gospodarstvo in republikanci, ki vztrajajo pri posebni obravnavi Izraela in Ukrajine.