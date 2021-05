Vse več ovir na poti do oživitve iranskega jedrskega dogovora

V nadaljevanju preberite:

Ni si težko zamisliti scenarija, po katerem bi lahko napetosti med Izraelom in Palestinci imele negativne posledice tudi na iranska jedrska pogajanja. V njih predstavniki petih stalnih članic varnostnega sveta OZN in Nemčije poskušajo s predstavniki režima v Teheranu najti način, kako oživiti skupni celoviti načrt ukrepanja (JCPOA), od katerega so ZDA odstopile pred tremi leti, v času mandata predsednika Donalda Trumpa. Cilj administracije njegovega naslednika Joeja Bidna je obnovitev dialoga z Iranom in rešitev političnega dogovora, s katerim se je islamska republika leta 2015 v zameno za ukinitev gospodarskih sankcij odpovedala ključnim delom svojega spornega jedrskega programa.