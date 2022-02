09.36 V četrtek potrdili 7514 novih okužb

Ob 2978 PCR-testih in 90.970 hitrih antigenskih testih so včeraj potrdili 7514 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Trenutno je v državi 162.374 aktivnih primerov okužbe, kar je 9317 primerov manj kot dan prej.

V četrtek so zabeležili precej manj okužb kot dan prej, ko so jih potrdili 12.137. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 8626, kar je 594 manj kot dan prej, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa znaša 7701 oziroma 442 manj kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.262.555 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.215.215.

07.40 Zaradi proticepilske blokade meje v ZDA in Kanadi začasno zapirajo avtomobilske tovarne

Avtomobilska podjetja v ZDA in Kanadi so začela zapirati tovarne in zmanjševati proizvodnjo zaradi nadaljevanja protestov voznikov tovornjakov v Kanadi, ki nasprotujejo cepljenju proti covidu-19 in protikoronskim ukrepom. Protestniki že četrti dan zapored blokirajo mejni prehod čez most Ambassador, blokado pa so razširili na še dva prehoda. Poleg pomembnega prehoda čez most Ambassador med Detroitom in Windsorjem sta zdaj blokirana še mejna prehoda v Alberti, ob meji z ameriško zvezno državo Montano, ter v Manitobi, ki meji na Severno Dakoto. Nadaljuje se tudi blokada kanadske prestolnice Ottawa, ki traja že dva tedna. Podjetje Ford je sporočilo, da je v sredo zaprlo tovarno v Windsorju zaradi pomanjkanja delov, ki so nato sicer le prispeli in v četrtek se je tovarna spet odprla, a z zmanjšanimi kapacitetami. Podjetje General Motors je v Lansingu v Michiganu ustavilo eno od izmen, Toyota pa je do konca tedna zaprla tri tovarne v Ontariu.

FOTO: Cole Burston/AFP

Župan kanadskega Windsorja Drew Dilken je napovedal, da bo zaprosil za sodni nalog, da se protestnike razžene. »Gospodarska škoda ni vzdržna in se mora končati,« je sporočil župan. Guvernerka Michigana Gretchen Whitmer je kanadske oblasti pozvala, naj hitro uredijo zadeve, ker so prizadete plače delavcev in proizvodne linije, kar ni sprejemljivo. Tudi Bela hiša je v četrtek pozvala sosednjo državo, naj uporabi »zvezna pooblastila« in konča blokade meje. K temu je oblasti v Ottawi med drugim pozval ameriški minister za domovinsko varnost Alejandro Mayorkas in jim obenem ponudil pomoč svojega ministrstva. Na izbruh podobnih protestov se sicer že pripravljajo tudi v ZDA, kjer je ministrstvo za domovinsko varnost sporočilo, da ima poročila o tem, kako vozniki tovornjakov načrtujejo blokade cest v večjih mestih. Protestniki zavračajo cepljenje proti covidu-19 in druge ukrepe proti širjenju pandemije.

07.30 WHO: Afrika prehaja iz faze pandemije covida-19

Afrika prehaja iz faze pandemije izbruha covida-19 in se pomika v situacijo, ko bo virus dolgoročno obvladovala, je dejal regionalni vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Afriko, poroča Guardian. »Pandemija prehaja v drugo fazo,« je dejal dr. Matshidiso Moeti. »Menimo, da se zdaj premikamo, zlasti ob pričakovanem povečanju cepljenja, v to, kar bi lahko postalo neke vrste endemično življenje z virusom.« Moeti je tudi dejal, da bi bilo število okužb s covidom v Afriki lahko sedemkrat večje, kot kažejo uradni podatki, in število smrti zaradi virusa od dva- do trikrat večje. »Zelo se zavedamo, da so težave z našimi sistemi za nadzor, ki smo jih imeli na celini, na primer z dostopom do zalog za testiranje, privedle do podcenjevanja primerov,« je na brifingu povedal Moeti.

FOTO: Sumaya Hisham/Reuters

Moetijevi komentarji potrjujejo to, kar vse pogosteje sumijo številni raziskovalci, ki so si prizadevali razumeti tako imenovani »afriški paradoks« – zakaj afriškim državam v uradnih poročilih ni uspelo zajeti podobne porazdelitve okužb in smrti kot drugod po svetu. Nekateri domnevajo, da je k temu prispeval precej mlajši starostni profil v teh državah, čedalje več pa jih meni, da je za to kriv šibak sistem zdravstvenega nadzora v nekaterih afriških državah, ki mu v zadnjih dveh letih ni uspelo zaznati okužb in smrti. Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa je število potrjenih okužb po vsej Afriki od 10. februarja preseglo 11 milijonov, smrtnih primerov pa 250.000. Če so ocene WHO pravilne, bi se realne številke lahko približale 70 milijonom oziroma 750.000.

07.00 Novozelandski protestniki že četrti dan zasedajo prostore parlamenta

Pred novozelandski parlament je v petek prispelo še več ljudi, saj protestniki, ki pozivajo k prenehanju obveznega cepljenja in nasprotujejo strogim omejitvam zaradi covida-19, kljub aretacijam nadaljujejo protest poroča Reuters. Minilo je štiri dni, odkar je več tisoč protestnikov, navdihnjenih z demonstracijami tovornjakov v Kanadi, zasedlo parlamentarne trate v prestolnici Wellington in s svojimi tovornjaki, avtomobili, avtodomi in motorji blokirajo okoliške ulice. V četrtek je policija aretirala 120 ljudi, ko so poskušali na silo odstraniti protestnike, vendar so kasneje v dnevu videli, da so ti prihajali nazaj, saj se utaborjeni protestniki niso želeli premakniti. Policija je v petek sporočila, da čez noč ni bilo nobenih pomembnih incidentov na območju parlamenta, čeprav sta bili aretirani še dve osebi zaradi »z alkoholom povezanega vedenja«.

FOTO: Marty Melville/AFP

06.00 Kitajska obljublja podporo Hongkongu, saj pričakujejo nov vrh števila okužb

Kitajska bo v celoti podprla Hongkong s svojo strategijo za koronavirus »dinamične ničle«, je sporočil njen urad, ki nadzoruje zadeve v mestu, saj pričakujejo, da bo ozemlje v petek doseglo nov rekord glede števila dnevnih okužb, navaja Reuters. Svetovno finančno središče naj bi danes poročalo o najmanj 1325 novih primerih koronavirusa, je poročala televizijska postaja TVB, kar je nov rekord, potem ko se je število okužb v sredo podvojilo na 1161 primerov. Osrednja vlada je bila »zelo zaskrbljena« zaradi varnosti in zdravja prebivalcev ter gospodarstva in preživetja ljudi, je dejal tiskovni predstavnik urada za zadeve Hongkonga in Macaa (HKMAO), ki spada pod kitajski državni svet ali kabinet.