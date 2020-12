WHO v stiku z britanskimi oblastmi zaradi novega seva koronavirusa.

Evropska agencija za zdravila bo v ponedeljek odločala o odobritvi prvega cepiva proti covidu-19 v Evropski uniji.

KLJUČNI POUDARKI:

9.32 Ema v ponedeljek o odobritvi prvega cepiva proti covidu-19 v EU

9.24 Nizozemska zaradi novega seva koronavirusa prepovedala lete iz Velike Britanije

8.04 WHO v stiku z britanskimi oblastmi zaradi novega seva koronavirusa

Evropska agencija za zdravila (Ema) bo v ponedeljek odločala o odobritvi prvega cepiva proti covidu-19 v Evropski uniji. Cepivo, ki sta ga izdelala ameriški Pfizer in nemški BioNTech, bo po pričakovanjih tudi odobrila. Če se bo to zgodilo, se bo cepljenje v EU začelo že prihodnjo nedeljo. V agenciji poudarjajo, da ne bodo popuščali pri varnostnih standardih. »Odobritev za trg zagotavlja, da bo cepivo proti covidu-19 ustrezalo tistim visokim standardom EU, ki veljajo za vsa cepiva ali zdravila,« so zapisali.Pričakovati je, da bo agencija dala cepivu zeleno luč. Nato ga mora odobriti še Evropska komisija, kar velja za formalnost in bi lahko sledilo v nekaj dneh. S tem bi bila odprta pot za množično cepljenje v vseh članicah Evropske unije. Če bo šlo vse po načrtih, bodo države cepivo prejele v soboto, je dobavitelj zagotovil Evropski komisiji. Že dan kasneje se bo v nekaterih državah EU začelo tudi cepljenje proti covidu-19, med drugim v Nemčiji, Avstriji in Španiji. Nekatere pa bodo kampanjo cepljenja začele 28. ali 29. decembra.S slovenskega ministrstva za zdravje so v petek sporočili, da bo Slovenija predvidoma 26. decembra prejela prve odmerke cepiva, in sicer 9745 odmerkov. Z njimi bodo najprej cepili oskrbovance v domovih za starejše in tam zaposlene ter najbolj izpostavljene zdravstvene delavce. S cepljenjem bomo pričeli takoj, ko bodo izvedeni postopki priprave cepiva in distribucije na mesta cepljenja, so še sporočili z ministrstva. Cepivo Pfizerja in BioNTecha so sicer v več državah po svetu že odobrili, kot prvi v Veliki Britaniji, ki sta ji med drugim sledili ZDA in Kanada. V vseh teh državah se je cepljenje tudi že začelo.Cepivo BNT162b2 je osnovano na inovativni platformi, ki je doslej še niso uporabljali. Sestavljeno je iz genetske informacije RNK, zaradi česar celice v telesu začnejo ustvarjati protein S, na kar se bo odzval posameznikov imunski sistem in začel ustvarjati protitelesa in celice T, katerih glavni namen je prepoznavanje in uničevanje invazivnih patogenov ali okuženih celic. Ta informacija je zavita v maščobni ovoj, medtem ko ne vsebuje adjuvansov in konzervansov. Velik izziv je transport tega cepiva, saj ga je treba shranjevati in transportirati na temperaturi od minus 80 do minus 70 stopinj Celzija, pri čemer bo moral proizvajalec oz. distributer poskrbeti za primerno hranjenje med prevozom. Cepivo je pet dni stabilno tudi na temperaturi od dveh do osmih stopinj Celzija in dve uri na sobni temperaturi.Evropska komisija je s Pfizerjem in BioNtechom novembra sklenila dogovor o nakupu 200 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19 z možnostjo nabave dodatnih 100 milijonov odmerkov, ko bo cepivo odobreno in preverjeno Skupaj je sklenila pogodbe s šestimi proizvajalci za več kot dve milijardi odmerkov cepiva. Ema sicer opravlja še tekoči pregled cepiva proti covidu-19, ki ga je razvila Moderna, in cepiva, ki sta ga razvila podjetje AstraZeneca in oxfordska univerza. O prvem bo predvidoma odločala 6. januarja.Nizozemska vlada je zaradi novega seva koronavirusa v Združenem kraljestvu, ki se prenaša znatno hitreje od doslej znanih, danes prepovedala potniške lete iz te države. Prepoved velja od danes ob 6. uri in bo trajala do 1. januarja, poročajo tuje tiskovne agencije. Nizozemska agencija za javno zdravje je priporočila, da bi skušali vnos novega seva virusa čim bolj omejiti s strožjim nadzorom gibanja ljudi med državama. Nizozemsko ministrstvo za zdravje je še sporočilo, da so v študiji na Nizozemskem, ki so jo izvedli v začetku decembra, odkrili sev s podobnimi lastnostmi, kot jih opsujejo na Otoku.V kabinetu nizozemskega premierja Marka Rutteja so se po navedbah ministrstva za zdravje za prepoved letov odločili preventivno. Nizozemske državljane pa so pozvali, naj ne potujejo, če to ni nujno. Na Nizozemskem v prizadevanjih za zajezitev širjenja novega koronavirusa do sredine januarja velja pettedenska ustavitev javnega življenja. Med drugim so zaprte šole in vse nenujne trgovine.Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v soboto sporočila, da je v stiku z britanskimi oblastmi zaradi novega seva novega koronavirusa, ki se prenaša znatno hitreje od doslej znanih. »Oblasti Združenega kraljestva bodo še naprej z nami delile informacije ter rezultate analiz in študij o novem sevu. Ko bomo izvedeli več o lastnostih in vplivu te različice pa bomo posodobili podatke in obvestili države članice in javnost,« je preko družbenega omrežja twitter v soboto sporočila organizacija.Britanski minister za zdravjeje v ponedeljek sporočil, da so znanstveniki identificirali novo različico novega koronavirusa na jugu Anglije, ki bi bila lahko povezana s hitrejšim širjenjem virusa. Britanski premierpa je v soboto dejal, da se novi sev očitno prenaša bistveno lažje in je po prvih ugotovitvah »do 70 odstotkov bolj nalezljiv«. Johnson je zaradi novega seva novega koronavirusa odredil nove omejitve za London in jugovzhodno Anglijo, ki so začele veljati danes. Prebivalci teh območij morajo v skladu z ukrepi ostati doma najmanj do 30. decembra. Že pred tem so iz več delov sveta poročali o mutacijah novega koronavirusa in o njih obvestili WHO.Velika Britanija je med evropskimi državami, ki jih je pandemija koronavirusne bolezni najhuje prizadela. Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa so na Otoku doslej potrdili več kot dva milijona okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 pa je umrlo več kot 67.000 ljudi. 8. decembra so v državi začeli množično cepljenje prebivalstva proti covidu-19.