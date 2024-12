Fantastično leto brez precedensa

V nadaljevanju preberite:

In tako smo zdaj tik pred letom 2025, o katerem bomo razmišljali prihodnji teden, kajti to leto brez precedensa ima še vedno priložnost, da nas osupne, navduši ali nasmeje. Predvsem pa nam lahko da upanje, da bo naslednje leto boljše, bolj mirno in bolj plemenito. Glede na to, da je bilo leto 2024 zaznamovano s kitajskim znamenjem zmaja, ki si ga mi, Evropejci, predstavljamo kot pošast, sem opazila, da so mnogi vso krivdo zvalili na to mitsko bitje. »Samo da končno mine to strašno zmajevo leto!« poslušam z različnih strani. Prav zato sedim in listam po svojem dnevniku. Iščem dobre stvari, ki so se zgodile v minulih mesecih. In, kar je še bolje – dobre stvari brez precedensa.

Seveda bomo iz leta 2024 izstopili z grenkim okusom vojne na ustnicah, saj je zemljevid sveta prerešetan z žarišči, v katerih se vsakodnevno umira. Seveda bomo, ko bomo vstopili v leto 2025, od kače – ki po kitajskem horoskopu pride za zmajem, in to 29. januarja – pričakovali, da bo ustavila divjanje motenega podnebja, da bo umirila hegemonistične težnje velikih sil, da bo spametovala državnike, ki imajo v rokah preveč oblasti, da bo požrla viruse in njihov pohod h kakšni novi pandemiji.