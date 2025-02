Združeno kraljestvo obtožili sokrivde pri vojnih zločinih v Gazi

Britanska vlada se spoprijema s pravnimi postopki in obtožbami o sokrivdi pri vojnih zločinih zaradi licenc za izvoz orožja v Izrael, kar vključuje komponente za vojaške lovce F-35. Združeno kraljestvo namreč prispeva 15 odstotkov delov za ta vojaška letala, ki jih izdelujejo znotraj istoimenskega združenja podjetij, ki ga vodi ameriški velikan Lockheed Martin.

Septembra je Združeno kraljestvo začasno ustavilo 30 od 350 licenc za izvoz orožja v Izrael zaradi »jasnega tveganja«, da bi orožje lahko uporabili za resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Kljub temu so komponente za lovce F-35 izvzete iz te začasne prepovedi. Britanska vlada trdi, da bi prekinitev licenciranja teh komponent vplivala na celoten mednarodni program F-35, ki igra širšo strateško vlogo, vključno z vojaško podporo Natu in Ukrajini, poroča Guardian.

Lovec F-35 ameriškega podjetja Lockheed Martin FOTO: Axel Schmidt/Reuters

V Gazi je bilo od začetka vojne ubitih več kot 48.000 ljudi, večina prebivalstva je bila prisilno razseljenega. Zaradi izraelskega bombardiranja je poškodovane 70 odstotkov infrastrukture, pričajo statistični podatki Združenih narodov. Strokovnjaki ocenjujejo, da je število smrtnih žrtev lahko tudi do 40 odstotkov višje od uradnih številk palestinskega ministrstva za zdravje.

Simbol sokrivde Zahoda pri vojnih zločinih

Več kot dvesto organizacij po vsem svetu​ – med njimi Human Rights Watch, Amnesty International in Oxfam – je program F-35 v protestnem pismu označilo za simbol sokrivde Zahoda pri izraelskih zločinih proti Palestincem, vključno z vojnimi zločini, zločini proti človeštvu in genocidom.

Združeno kraljestvo prispeva 15 odstotkov delov za vojaška letala F-35, ki so bila ključna v 466-dnevnem bombandiranju Gaze. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

Katie Fallon, vodja zagovorništva pri organizaciji Kampanja proti trgovini z orožjem (CAAT), je dejala: »Program lovcev F-35 je simbol zahodne sokrivde pri izraelskih zločinih proti Palestincem. Lovci so bili ključni pri 466-dnevnem bombardiranju Gaze, pri vojnih zločinih, zločinih proti človeštvu in genocidu.« Dodala je, da program predstavlja materialno in politično sodelovanje vseh zahodnih partnerjev, vključno z Združenim kraljestvom, pri nadaljevanju omenjenih zločinov.

Ameriški predsednik Donald Trump je že v svojem prvem mandatu podpisal odstop ZDA iz mednarodne pogodbe o trgovini z orožjem (AAT). FOTO: Lucas Jackson/Reuters

Pismo poudarja, da vse države programa F-35 sodelujejo tudi pri pogodbi o trgovini z orožjem (ATT) – z izjemo ZDA . To sodelovanje države zavezuje, da preprečijo tako neposredne kot posredne prenose vojaške opreme, kjer obstaja tveganje za kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Kljub omenjenim zavezam so vlade nadaljevale podpiranje Izraela prek programa F-35, ki je povzročilo nadaljnje trpljenje in uničenje v Gazi.

Kritiki programa trdijo, da je trenutna in začasna prekinitev izvoznih licenc nezadostna in da je treba celovito pregledati in ustaviti vse prenose orožja, ki bi lahko prispevali k nadaljnjim kršitvam mednarodnega prava, piše Guardian. Pravne in humanitarne posledice programa F-35 so tako postale osrednja točka mednarodnih prizadevanj za zagotovitev odgovornosti in spoštovanja mednarodnega prava.