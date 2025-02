V nestrpnem pričakovanju nove izmenjave talcev in zapornikov

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih dneh se je v diplomatskih krogih, ki bi morali ob popolni demontaži ostankov mednarodnih institucij, konvencij in mednarodnega humanitarnega prava blazneti od zgroženosti, sicer razširila »sprejemljivejša« verzija končne rešitve vprašanja Gaze in, zelo možno, tudi palestinskega vprašanja. Trump je namreč od arabskih držav tako rekoč zahteval, naj čim prej predstavijo svoj načrt za prihodnost Gaze, in v tem kontekstu je treba razumeti napovedano srečanje v Savdski Arabiji, ki naj bi se ga poleg države gostiteljice udeležili še Združeni arabski emirati, Katar, Kuvajt in Bahrajn – najbogatejše države arabskega sveta, torej.