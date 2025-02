Ministrtvo za zunanje zadeve: Trumpov predlog očitna kršitev mednarodnega prava

Na nezaslišano napoved predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bodo ZDA prevzele Gazo, njene prebivalce preselile v druge arabske države, hiše zravnale z zemljo in tam zgradile riviero, se je poleg številnih drugih držav danes odzvala tudi Slovenija. »Republika Slovenija ocenjuje, da so predlogi o prisilni preselitvi Palestincev iz Gaze, skupaj z enostranskimi načrti za "prenovo" tega območja, nesprejemljivi. Takšni ukrepi predstavljajo očitno kršitev mednarodnega prava,« so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

Kot so zapisali »zgodovina jasno kaže, da takšne politike zgolj poglabljajo cikle trpljenja, nestabilnosti in nepravičnosti. Slovenija nedvoumno podpira pravico palestinskega naroda, da ostane v svojih domovih in na svoji zemlji ter da samostojno odloča o svoji prihodnosti v skladu z načelom samoodločbe.«

Slovenija še vedno trdno zagovarja rešitev dveh držav, so zatrdili na ministrstvu in poudarili, da »Gaza, Zahodni breg in Vzhodni Jeruzalem tvorijo neločljivo celoto palestinske države«. Odločno zavračajo tudi »nasilne širitve nezakonitih naselbin ter vsak govor o aneksiji Zahodnega brega, saj takšna dejanja spodkopavajo možnosti za mir in predstavljajo kršitev mednarodnega prava.«

Trumpova trditev, »da bi morala Jordanija ali Egipt prevzeti prebivalstvo Gaze, ignorira tako suverene pravice teh držav kot temeljna načela zaščite beguncev,« so opozorili in spomnili, da takšni predlogi ogrožajo stabilnost celotnega Bližnjega vzhoda. Napovedali so še, da je Slovenija pripravljena prispevati k pravični in trajnostni obnovi Gaze.

Trumpov predlog, ki je požel predvsem zgražanje svetovne javnosti, so poleg Palestine že zavrnile tudi ostale okoliške države, pa tudi posamične slovenske vladne stranke. »Brezbrižnost Trumpa in njegova ignoranca mednarodnega prava povzročata destabilizacijo celotne regije Bližnjega vzhoda,« so zapisali Socialni demokrati in izjavo Trumpa o »čiščenju« 1,5 milijona Palestincev iz Gaze ter njihovi preselitvi v Egipt in Jordanijo označili za »popolnoma nesprejemljivo«. Tudi stranka Levica je ocenila, da »etnično čiščenje ni nič manj etnično čiščenje, če namesto rasizma govoriš o gradnji riviere.