Odločanje o usodi Palestine brez Palestincev

Kljub izraelskim serijskim kršitvam dogovora o prekinitvi ognja in posledični napovedi palestinskega gibanja Hamasa, da bo začasno zaustavilo izmenjavo izraelskih talcev za ljudi, zaprte v izraelskih zaporih, je bila sobotna izmenjava vendarle uspešna: Hamas je izpustil štiri talce, Izrael pa 326 zapornikov, med katerimi so bili trije v kritičnem stanju. Prekinitev ognja – kljub stalnim izraelskim kršitvam – »drži« že štiri tedne, toda v trenutni konstelaciji razmerij in razmer si je na popolnoma opustošenem območju Gaze praktično nemogoče predstavljati nekaj trajnemu miru podobnega.

Za razumevanje, kaj prihodnost prinaša palestinski enklavi, ki jo je izraelska vojska v petnajstih mesecih genocidnega uničevanja spremenila v velikansko grobišče, je bilo potrebno natančno spremljati današnji obisk novega ameriškega zunanjega ministra Marca Rubia v Izraelu. Rubio se je na svoji poti v Izrael srečal le z izraelskim državnim vrhom – to se do zdaj še ni zgodilo. Vsak obisk prvega človeka ameriške diplomacije v Izraelu je v zadnjih desetletjih namreč obsegal tudi obisk okupiranih palestinskih območij in srečanje s predsednikom palestinskim oblasti (PA) Mahmudom Abasom.