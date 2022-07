Zakaj je tako strašno pogledati v ogledalo in najti boljšo plat samega sebe

V nadaljevanju preberite:

Ko je AirlineRatings.com, avstralska agencija za oceno varnosti zračnega prometa in kakovosti storitev letalskih družb, ta teden objavila seznam najboljših prevoznikov, ni smelo prav nikogar presenetiti, da med prvimi desetimi ni bilo niti ene evropske letalske družbe. Prva na seznamu je družba Qatar Airways, sledi ji Air New Zeland, nato pa Etihad, Korean Air, Singapore Airlines in Qantas. Šele na petnajstem mestu je Finnair, na osemnajstem Air France/KLM, na dvajsetem pa British Airways.

Kaj se lahko iz tega naučimo? Evropa se je znašla v kaosu vseh vrednot – od tečaja evra prek življenjskih navad pa vse do vdanosti svobodi, letenju, nebu in temeljnemu prepričanju, da mora imeti človek krila, da lahko izbira, kam bo šel, kdaj in kako bo preživljal svoj čas na tem svetu. Prizori z letališč se mi zdijo simbolični.

»Veliki kaos vlada pod nebeško kapo, situacija je odlična!« je dejal Mao Zedong, ko je želel opozoriti, da je treba na krizo gledati z veliko odgovornostjo in resnostjo. Tako je tudi zdaj. Medtem ko ure čakamo na polet, ki so ga preložili, razmišljamo o tem, zakaj je sonce tako vroče. Morda smo se mu preveč približali. Kot Ikar.