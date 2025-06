Požar v Zapužah po dosedanjih ugotovitvah brez neposrednih vplivov na okolje

Sredin požar na območju Begunj na Gorenjskem po dosedanjih ugotovitvah mobilne enote ekološkega laboratorija ni imel neposrednih vplivov na okolje, je zapisano v poročilu, ki ga je danes objavila Občina Radovljica. Požarne vode so po ugotovitvah laboratorija zaradi izjemno visokih temperatur in siceršnje suše ostale omejene na območje gašenja.

Mobilna enota ekološkega laboratorija je ob ogledu požarišča odvzela vzorec požarne vode, ki se steka v jašek za meteorno vodo, ter vzorca vode gor- in dolvodno od požarišča. Na teh vzorcih bodo opravili laboratorijske analize in preverili morebitno kontaminacijo vode v potoku.

Po dosedanjih ugotovitvah vpliv požarnih vod na širše okolje sicer ni relevanten. Morebitno kontaminirano vodo bo poleg tega razredčil dež, so pojasnili.

Zaznali visoko koncentracijo strupenih plinov

Opravili so tudi meritve strupenih plinov v bližnji in širši okolici požarišča. V neposredni bližini požarišča, do deset metrov stran, je bilo mogoče v času meritev še vedno zaznati visoko koncentracijo strupenih plinov, ki nastajajo ob tlenju. V širši okolici višjih koncentracij strupenih plinov ni bilo zaznati, a so pristojni kljub temu preventivno svetovali zračenje okoliških stanovanj.

Preiskava o požaru v Begunjah je še vedno v teku. FOTO: Dejan Javornik

V širši okolici požarišča so opazili tudi kosme nepopolno zgorelega materiala iz hale, predvidoma izolacije, ki jo je raznosil veter. Prebivalcem svetujejo, da te kosme poberejo pred dežjem, pri tem pa naj uporabijo zaščitne rokavice.

»Glede uživanja ali pobiranja poljščin naj okoliški prebivalci sledijo navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če obstaja skrb glede morebitne kontaminacije tal, priporočamo, da se obrnejo na pristojne laboratorije, kot je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,« so dodali v laboratoriju.

Pri gašenju požara je sodelovalo 162 gasilcev s 35 vozili. FOTO: PGD Begunje

Obširen požar v proizvajalcu plovil SVP Avio v industrijski coni Zapuže je izbruhnil v sredo pozno zvečer. Poškodovanih po podatkih Policijske uprave Kranj ni bilo, eden od gasilcev pa je zaradi vdihanega dima potreboval zdravniško pomoč. Nastala je velika premoženjska škoda, vzrok za požar še ni znan.