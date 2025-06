Zaradi zastrupitve s hrano na severu Francije umrla 12-letna deklica

Na severu Francije je zaradi zastrupitve s hrano ta teden umrla 12-letnica, še sedem otrok je huje zbolelo. Vzrok izbruha še ni znan, otroci, stari od enega do 12 let, se po dosedanjih ugotovitvah niso družili v istih skupinah. Oblasti preučujejo povezave z lokalnimi mesnicami, poročajo tuje tiskovne agencije in francoski mediji.

Simptomi so se pri otrocih v mestu Saint-Quentin južno od Lilla, kjer živi dobrih 53.000 ljudi, začeli pojavljati 12. junija. V dneh, ki so sledili, je več otrok poiskalo zdravniško pomoč.

Dvanajstletna deklica je po navedbah lokalnih oblasti umrla zaradi redkega hemolitično-uremičnega sindroma, povezanega z akutno odpovedjo ledvic. Najpogosteje ga povzroča okužb z bakterijo E. coli. vsako leto v Franciji pri otrocih obravnavajo od sto do 165 primerov tega sindroma.

O zadnjem primeru bolezni so poročali v sredo zvečer. Vseh osem otrok so v bolnišnico sprejeli z resnimi prebavnimi težavami, vključno s krvavo drisko, pet jih je razvilo omenjeni sindrom.

Zdravstvene oblasti poskušajo z analizo ugotoviti vrsto bakterije, ki je povzročila okužbe. Za zdaj nič ne kaže, da bi prizadeti otroci jedli skupne obroke, izključili so tudi težave z lokalno vodo iz pipe.

Pristojne inšpekcijske službe preučujejo možnost, da bi izbruh povzročilo okuženo meso. Po preventivnem zaprtju več mesnic so se zdaj osredotočili na dve, iz katerih je proizvode v zadnjih dneh zaužilo šest obolelih, na spletu poroča časnik Le Figaro.

Starši so prejeli navodila, naj bodo previdni in doma izvajajo stroge higienske ukrepe. Oblasti svetujejo tudi redno umivanje rok, sadja in zelenjave, uživanje le temeljito toplotno obdelanega mesa ter ločevanje surove in kuhane hrane.