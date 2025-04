Mercator: Ne razumemo, zakaj je voda v Maxiju še vedno onesnažena

Pitje kave na Cankarjevi ulici, večerje na Šubičevi – nato pa slabost, zvijanje, bruhanje. Vsem je skupno, da so pili vodo iz pipe. Število obolelih zaradi kontaminirane vode v središču Ljubljane še vedno narašča, trenutno je okoli 500 prijavljenih primerov, pristojni pa ne najdejo vira okužbe.

Preiskava še vedno poteka, NIJZ sodeluje z Uradom za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Zdravstvenim inšpektoratom RS ter Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano.

Medtem oboleli poročajo, da je primerov zastrupitev več, kot priznavajo uradne službe, a da se informacije izgubljajo ali ignorirajo.

»Videti je, kot da sploh nimamo scenarija za nujno ukrepanje ob sumu na zastrupitve. Nihče ne ve, kdo bi moral prvi reagirati,« opozarja ena izmed pričevalk. Tretja razmišlja o tem, da bi morali prizadeti iti v kolektivno tožbo.

Na NIJZ pa pojasnjujejo: »Epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v sredo, 16. aprila 2025, prejela obvestilo vodje službe za zdravstveno-higienski nadzor v JP Voka Snaga, da so dan prej iz družbe Mercator prejeli prve informacije o zdravstvenih težavah zaposlenih v poslovnem objektu Maximarket. Takoj po prejetem obvestilu smo sprožili epidemiološko preiskavo in o dogodku obvestili pristojne inšpekcijske službe.«

Že 17. aprila je NIJZ javno pozval vse, ki so po 12. aprilu imeli prebavne težave in so v tem času kupili ali uživali hrano iz prehrambnih obratov v objektu Maximarket, naj se javijo zaradi epidemiološke poizvedbe. Telefonska številka za prijave je bila odprta več dni in po več urnikih, do torka, 23. aprila, do 15. ure pa so prejeli skupno 484 klicev. Vse osebe so poročale o prebavnih težavah, ki so jih povezovale z morebitno okuženo vodo v objektu.

Vzorčenje vode na pipi v stavbi Maximarketa, ki ga je opravilo komunalno podjetje Voka Snaga, je pokazalo, da je voda onesnažena z bakterijo E.coli, ki je zanesljiv indikator fekalnega onesnaženja.

Tudi hospitalizacije

Glede zdravljenja so na NIJZ poudarili, da je ključno nadomeščanje izgubljene tekočine in soli – priporočajo vsaj dva do tri litre tekočine na dan, ob izgubi zaradi driske ali bruhanja pa še več. V hujših primerih je potrebna infuzijska terapija. Po podatkih NIJZ je večina obolelih okrevala brez zapletov, dve osebi pa sta bili zaradi težje dehidracije kratkotrajno hospitalizirani.

Delovnim kolektivom, kjer se je pojavilo več primerov, priporočajo dosledno čiščenje sanitarij ter zagotovitev tekočega mila, papirnatih brisač in razkužil za roke. Splošni preventivni ukrepi so objavljeni tudi na spletni strani NIJZ.

NIJZ obenem poudarja, da je za zdravstveno ustreznost pitne vode odgovoren upravljavec vodovodnega sistema. Ta mora ukrepati v primeru neskladnosti – če so presežene mejne vrednosti, mora oceniti tveganje za zdravje ljudi in po potrebi obvestiti uporabnike o omejitvah ali prepovedi uporabe. Če je vzrok neskladnosti v interni vodovodni napeljavi objekta, mora upravljavec sistematično sodelovati z lastnikom objekta in svetovati glede tehničnih ukrepov.

Po besedah ene izmed pričevalk Slovenija očitno nima jasnega scenarija za nujne ukrepe ob sumu na zastrupitve, saj nihče ne ve, kdo naj prvi reagira. Druga dodaja, da bi morali prizadeti razmisliti o kolektivni tožbi. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

V takem primeru je treba ugotoviti obseg, trajanje in verjetni vzrok neskladnosti, ki je lahko posledica del na napeljavah, zastajanja vode, neustreznih materialov ali stika s kontaminiranimi zunanjimi viri. Ko je vzrok znan, ga je treba čim prej odpraviti, lastnik objekta pa mora ob podpori upravljavca sprejeti vse ukrepe za zaščito zdravja uporabnikov, so še zapisali.

Mercator: Delamo vse, da zaščitimo kupce in poiščemo izvor onesnaženja

»V Mercatorju smo se vse praznike intenzivno ukvarjali z odpravljanjem posledic onesnaženja vode, vendar še vedno ne vemo, zakaj in kako se je to zgodilo,« pravi Iztok Verdnik, direktor Sektorja za korporativno komuniciranje v Mercatorju. Dodaja, da najverjetneje v Sloveniji ni osebe, ki ne bi bila že na prizadetem objektu: »Vsi, ki imajo kakršnokoli povezavo z vodovodnimi napeljavami, sodelujejo in pomagajo. Ekipe so utrujene, a vztrajajo.«

Po njegovih besedah Mercator tesno sodeluje tudi z Voko Snago in drugimi pristojnimi službami. »Skupaj si prizadevamo, da bi čim prej našli vzrok – ne vemo, kje in kako se je onesnaženje zgodilo, kar je za vse nas težko razumljivo. Naš edini interes je, da čim prej najdemo rešitev in zaščitimo zdravje ljudi.«

Poudarja, da imajo zaradi situacije izpad prihodkov, številni najemniki imajo zaprte lokale, a to v tem trenutku ni v ospredju. »Škoda je zdaj drugotnega pomena. Najprej moramo sanirati izvor onesnaženja. Čas za vprašanje odgovornosti bo še prišel – najprej moramo stvari urediti.«

Mercator je v trgovini Maximarket zaprl vse oddelke, ki bi lahko bili potencialno problematični. »Delujemo po posebnem režimu in naši zaposleni dosledno upoštevajo navodila. Ne prodajamo izdelkov, ki bi se lahko okužili z vodo – delikatese so zaprte. To je ukrep, s katerim želimo zaščititi naše kupce,« poudarja Verdnik.