Katera ženska si bo lahko privoščila splav, je postalo razredno vprašanje

Junija leta 2022 je ameriško vrhovno sodišče na zvezni ravni razveljavilo skoraj petdeset let uzakonjeno pravico do splava. Javnost je odločitev sprejela presenetljivo mirno, na ulicah ni bilo množičnih protestov, čeprav je bilo časa, da bi se civilna družba vključila oziroma angažirala, dovolj.

Sodba v zadevi Dobbs proti Jackson Women’s Health Organization je v medije namreč pricurljala že sedem tednov pred javno objavo. S ponovno izvolitvijo Donalda Trumpa so nasprotniki splava še okrepili svojo moč, uporabljajo nova orodja in strategije, ki zdaj ogrožajo dostop do splava po celotnih ZDA. O tem, koga in zakaj je odločitev vrhovnega sodišča v zadevi Roe proti Wade leta 2022 presenetila, je za Sobotno prilogo pojasnila prof. dr. Sabine Lang.