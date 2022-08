Zastoj na poti do sveta brez jedrskega orožja

V nadaljevanju preberite:

Zaradi vojne v Ukrajini in naraščajočih geopolitičnih napetosti v svetu se grožnja uporabe jedrskega orožja zdi bolj resnična kot kadarkoli po koncu hladne vojne. Tega se zavedajo tudi udeleženci mednarodne konference na sedežu OZN v New Yorku, kjer bodo do konca avgusta med drugim iskali odgovor na vprašanje, zakaj človeštvo pet desetletji po začetku veljavnosti Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) ni nič bližje uresničitvi enega od njenih ključnih ciljev.