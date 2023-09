Zelenski za svetovalca imenoval nogometnega zvezdnika Ševčenka

Nekdanji ukrajinski nogometni zvezdnik Andrij Ševčenko je postal zunanji svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, poroča ukrajinski spletni časopis v angleškem jeziku Kyiv Independent. Predsednik Zelenski je odlok o imenovanju Ševčenka za zunanjega svetovalca objavil 26. septembra. Iz predsednikovega odloka ni mogoče razbrati, kakšne bodo Ševčenkove zadolžitve.

Nekdanji nogometaš je za reprezentanco igral 111-krat in dosegel 48 golov. Pred odhodom v tujino je zastopal barve Dinama iz Kijeva.

Po igralski karieri, ki jo je sklenil julija 2012, je Ševčenko najprej sedel na klop domače reprezentance kot pomočnik trenerja, julija 2016 pa je postal še selektor in izbrano vrsto popeljal do četrtfinalnega nastopa na evropskem prvenstvu, ki je bilo leta 2021, kar je bil njen najboljši dosežek do zdaj. V sezoni 2021/22 je vodil italijansko Genoo.

Ševčenko je veliko mednarodno prepoznavnost pridobil kot igralec italijanskega Milana in angleškega Chelseaja. Z Milanom je leta 2003 osvojil ligo prvakov, leto kasneje pa je prejel zlato žogo, najprestižnejšo nogometno nagrado.

Velja za enega najboljših ukrajinskih nogometašev vseh časov in je na pobudo predsednika Uefe Aleksandra Čeferina 15. septembra v Ljubljani igral tudi na dobrodelni tekmi za žrtve avgustovskih poplav v Sloveniji. Skupno so na tekmi zbrali nekaj več kot 3,5 milijona evrov pomoči.

Ukrajinski predsednik Zelenski je 46-letnega Ševčenka lani imenoval tudi za ambasadorja fundacije za obnovo in razvoj Ukrajine UNITED24.