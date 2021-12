Zgodba New Yorka je zgodba vse Amerike

V nadaljevanju preberite:

Če odštejemo lanske demonstracije gibanja Življenja temnopoltih štejejo, New York po izbruhu pandemije še ni videl takšne množice ljudi kot med sredinim prižigom lučk na božičnem drevesu v Rockefellerjevem centru. Lani so v strahu pred covidom-19 dostop do njega s Pete avenije in drugih ulic zagradili z avtobusi, letos velja, da zbiranje na svežem zraku ni tako nevarno, in tako so desettisoči prihiteli na slovesnosti. Največje ameriško velemesto hrepeni po normalnosti, a hkrati uteleša zelo nasprotujoča si vprašanja in upanje sodobnih ZDA.