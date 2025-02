Žižek: Tisti, ki pozivajo k brezpogojnem miru, še vedno slavijo partizane

Slavoj Žižek, znan po svojih ostrih političnih analizah, se v intervjuju za The Kyiv Independent ne izogne kritiki »levičarske fascinacije nad Rusijo«, v isti sapi pa opozarja na vlogo desnice in ZDA v globalnih konfliktih. Po Žižkovem mnenju je ena največjih napak sodobne levice njena obsedenost z idejo, da je Rusija naravni nasprotnik Zahoda, ki naj bi ohranjal določene »pristne« vrednote.

»Ne razumem, kako lahko nekateri levičarji še vedno vidijo Rusijo kot nekakšno alternativo zahodnemu imperializmu. Tudi če priznajo, da je Vladimir Putin avtoritaren, še vedno govorijo o nekakšni ‘resnični ljubezni’, ki naj bi obstajala v Rusiji, v nasprotju z domnevno dekadentnim Zahodom. To je absurdno,« pravi Žižek.

Ob tem ne skriva kritike na račun slovenske levice, ki po njegovem pogosto pade v past ciničnega moralizma. »Ko v Sloveniji opozorim, da obravnava Ukrajine kot zgolj ameriškega orodja za vojno z Rusijo v bistvu žali Ukrajince, mi odgovarjajo z generičnimi parolami o miru. A to je lažen mir – mir na račun tistih, ki se dejansko borijo za preživetje,« pravi Žižek.

Slavoj Žižek v družbi Pussy Riot, feministično skupino, ki je (bila) glasen nasprotnik Vladimirja Putina. FOTO: Crt Piksi

V intervjuju spomni na partizansko zgodovino Slovenije: »Paradoksalno je, da tisti, ki danes pozivajo k brezpogojnem miru, še vedno slavijo spomin na partizane. A ti so prav tako izvajali oborožen odpor, pogosto v izjemno krutih okoliščinah. Zakaj naj bi bilo danes drugače?«

Pri tem opozarja na širšo krizo levice v Evropi: »Levičarji so se znašli v slepi ulici. Namesto da bi prepoznali realne geopolitične razmere, ponavljajo stare floskule o imperializmu, ne glede na to, kdo ga izvaja. Danes desnica prevzema pozicije, ki so nekoč pripadale levici – od socialne politike do nacionalne identitete. Če levica tega ne bo razumela, jo bodo zamenjali le ‘zmerni konservativci’ proti populistom.«

Desnica: Med populizmom in prikrito podporo Putinu

Čeprav Žižek ostro kritizira levico, ne prizanaša niti desnici. Opozarja na njeno prikrito naklonjenost Rusiji ter na paradoks, da so številni desničarski populisti odkrito proruski. »Čeprav se desnica rada predstavlja kot zagovornica nacionalne identitete in suverenosti, nekateri desničarji odkrito simpatizirajo s Putinom. Zakaj? Ker jim je všeč njegov model avtokratskega vladanja in odpor do liberalizma,« pravi Žižek.

Kot primer navede politične sile v ZDA, ki so znotraj republikanske stranke vedno bolj razdeljene glede Ukrajine, primerja pa tudi nekdanjo administracijo Joea Bidena z novo Donalda Trumpa: »Trump in njegova frakcija vidijo vojno kot nepomembno in Ukrajince kot breme za ZDA, medtem ko je Bidenova administracija podpirala Kijev, a ne brez pragmatičnih kalkulacij.«

»Trump in njegova frakcija vidijo vojno kot nepomembno in Ukrajince kot breme za ZDA, medtem ko je Bidenova administracija podpirala Kijev, a ne brez pragmatičnih kalkulacij«. - Slavoj Žižek FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters

Opozori tudi na vlogo medijev pri manipulaciji javnega mnenja: »Trump in njegovi podporniki prikazujejo Zelenskega kot lutko Zahoda, levičarji pa ga označujejo kot marioneto NATA. V resnici je nekaj povsem drugega: voditelj, ki se bori za obstoj svoje države.«

V tem kontekstu Žižek kritizira tudi desnico v Evropi, ki po njegovem ne ponuja resničnih rešitev za izzive, s katerimi se soočajo države. »Evropska desnica je ujeta med željo po populističnem naslavljanju množic in dejansko politiko, ki jo vodi interes kapitala.

Če pogledamo Madžarsko, Poljsko ali celo določene struje v Nemčiji in Italiji, vidimo enak vzorec: navzven patriotizem in konservativne vrednote, v resnici pa pragmatično sodelovanje z avtokrati.«

Med strateškimi interesi in politično razdeljenostjo

Glede vloge ZDA Žižek opozarja na njeno notranjo razklanost, ki vpliva na geopolitiko. »Bidenova administracija je Ukrajini pomagala iz strateških razlogov – ne gre za altruizem, ampak za interese Zahoda. A obenem vidimo, kako je vojna v Ukrajini postala del notranjepolitične igre v ZDA, kjer Trump in njegovi podporniki skušajo prikazati Bidna kot slabega voditelja, ki je nepotrebno trošil ameriški denar.«

Glede vloge ZDA Žižek opozarja na njeno notranjo razklanost, ki vpliva na geopolitiko. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Ob tem Žižek opozarja na večji problem: »Tisto, kar me skrbi, ni le razdeljenost ZDA, ampak dejstvo, da so v svetu danes edina realna izbira med zmernimi konservativci, kot je Biden, in populisti, kot je Trump. Kje je tu levica? Levičarske stranke postajajo birokratske, brez vizije in karizme. To je ključni problem današnjega sveta.«

Žižek zaključuje s pesimistično oceno: »Svet danes drsi v novo polarizacijo. Levičarji so izgubljeni, desnica se krepi, medtem ko ZDA ostajajo razklane. Edina prihodnost, ki jo vidim, je boj za realističen, a ne ciničen pristop k politiki – brez utvar o Rusiji, brez populističnega nacionalizma in brez lažnega moralizma«.