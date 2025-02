Avstrijska banka pod drobnogledom zaradi financiranja vojne v Ukrajini

Avstrijska bančna skupina Raiffeisen Bank International (RBI), ki velja za eno največjih tujih finančnih institucij v Rusiji, se je znašla v središču polemike zaradi poslovanja s podjetji, povezanimi z rusko obrambno industrijo. Po poročanju časnika Bloomberg je banka v preteklem letu zaračunala več kot 62 milijonov rubljev (približno 620.000 evrov) provizij ruskemu kemičnemu podjetju Unichim, ki je oskrbovalo sankcionirana podjetja s sestavinami za vojaške sisteme.

Raiffeisen je tako ena zadnjih zahodnih bank, ki kljub vojnim razmeram in sankcijam ostaja močno vpeta v ruski finančni sistem. Čeprav je banka že pred tremi leti napovedala umik iz države, se zdi, da je njen izhod vse prej kot enostaven.

Posli z oboroževalnimi podjetji

Unichim, ki uradno ni na seznamu sankcioniranih podjetij, je po navedbah virov dobavljal kisline sankcioniranemu ruskemu podjetju Rawenstvo. Slednje je del državnega konglomerata Granit-Electron, ki med drugim proizvaja ključne komponente za ruske raketne sisteme in elektronsko vojskovanje. Dokumenti, ki so jih pridobili novinarji, razkrivajo, da je Unichim prejemal plačila za kemične spojine, ki jih je potrebovala ruska vojaška industrija.

Poleg tega je Raiffeisen omogočal finančne transakcije tudi podjetju Totalelectro, ki je dobavljalo kable Smolenskemu letalskemu obratu – še eni sankcionirani družbi, ki igra pomembno vlogo v ruskem letalskem in vojaškem sektorju.

Vse to postavlja avstrijsko banko v neprijetno situacijo, saj se zdi, da kljub sankcijam EU in ZDA še vedno sodeluje z ruskimi podjetji, ki posredno ali neposredno podpirajo vojno v Ukrajini.

Blokirana sredstva in dilema o umiku

Medtem ko ima banka na eni strani visoke dobičke, na drugi strani ne more do svojih sredstev. V prvih devetih mesecih lanskega leta je njena ruska enota ustvarila več kot milijardo evrov čistega dobička, kar je skoraj polovica celotnega dobička skupine. A zaradi ruskih kapitalskih omejitev teh sredstev ne more prenesti na matično podjetje v Avstriji. Trenutno ima v Rusiji blokiranih približno 4,4 milijarde evrov kapitala.

Vodstvo banke se tako sooča z dilemo: naj ostane v Rusiji in tvega dodatne regulatorne in ugledne posledice ali pa se umakne in pri tem utrpi velike finančne izgube. Po ruskih pravilih bi moral morebitni kupec banko odkupiti s 60-odstotnim diskontom, pri čemer bi morala RBI plačati še 35-odstotni davek na izstop.

Mednarodni pritisk narašča

Zaradi vse večjega pritiska ameriških regulatorjev in Evropske centralne banke (ECB) naj bi RBI pospešila proces umika, vendar konkretnih rešitev za zdaj še ni. Podobno težavo imajo tudi nekatere druge evropske banke, kot sta UniCredit in OTP Bank, medtem ko so se nekateri finančni velikani, kot je Société Générale, že predčasno umaknili in pri tem sprejeli velike izgube.

Zahodni regulatorji se bojijo, da bi nadaljnje poslovanje zahodnih bank v Rusiji lahko pomenilo posredno financiranje ruske vojne industrije, kar bi oslabilo učinek sankcij. Ruske oblasti pa po drugi strani ne želijo, da bi Raiffeisen Bank odšla, saj je ena redkih tujih bank, ki še vedno omogoča določene mednarodne transakcije za ruska podjetja.

Kaj sledi?

Čeprav se je Raiffeisen Bank v preteklosti zavezala k spoštovanju sankcij in napovedala zmanjšanje poslovanja v Rusiji, dejstva kažejo, da je njena vloga v ruskem finančnem sistemu še vedno zelo pomembna. Njeni izvršni direktorji se bodo morali kmalu odločiti, ali bodo še naprej tvegali ugled in regulatorni pritisk ali pa bodo sprejeli finančne izgube in zapustili trg.

V vsakem primeru ostaja dejstvo, da bo Raiffeisen ena ključnih bank pod drobnogledom zahodnih regulatorjev v časih, ko se Evropska unija in ZDA trudita preprečiti financiranje ruske vojaške industrije.