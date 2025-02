Orbán: Imamo petnajst let izkušenj, da lahko Rusiji zaupamo

»Bili smo črna ovca Zahoda. Zdaj pa se izkazuje, da smo prihodnost,« je v intervjuju za švicarski Neue Zürcher Zeitung dejal madžarski premier Viktor Orbán. Po poročanju madžarskega portala Telex.hu je madžarski voditelj spregovoril o svoji viziji prihodnosti Evrope, zaupanju v ruskega predsednika Vladimirja Putina in svojem prepričanju, da lahko vojno v Ukrajini ustavi zgolj Donald Trump.

»Trump lahko konča vojno v Ukrajini«

Po Orbánovih besedah je svet v zadnjih desetih dneh zaradi političnega povratka Donalda Trumpa doživel več sprememb kot sicer v več letih. Kritičen je do administracije ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki naj bi skupaj z Evropsko unijo pritiskala na Madžarsko. »To je bilo, kot bi težek škorenj pritiskali na prsi naše države,« je dejal in dodal, da pričakuje izboljšanje ameriško-madžarskih odnosov zdaj, ko je na oblasti Trump.

Po Orbánovem mnenju je Zahod napačno ravnal pri podpori Ukrajini: »Ukrajino so zavajali, da lahko zmaga.« Prepričan je, da je vojna posledica šibkega vodstva in da jo lahko konča zgolj močan politik, kot je Trump.

Premier Madžarske in Trump sta se lani srečala na njegovem posestvu na Floridi. Zanimivo je, da povabila na zaprisego, ki se je zgodila 20 januarja, Orbän ni prejel. FOTO: Zoltan Fischer/AFP

Madžarski premier vztraja, da je njegova država v zadnjih petnajstih letih pridobila izkušnje, na podlagi katerih lahko zaupa Rusiji. »Putin je vedno držal besedo,« je dejal in dodal, da so sankcije proti Rusiji škodovale Madžarski bolj kot Moskvi.

Glede vprašanja, ali Rusijo vidi kot agresorja, je odgovoril diplomatsko: »Pustimo oceno zgodovinarjem. Kot politik sem vezan na uradne odločitve EU, ki govorijo o ruski agresiji.« Ob tem je poudaril, da je ruska energija ključna za madžarsko gospodarstvo in da brez ruskega plina in nafte država ne bi mogla normalno delovati.

»Madžarska ne more staviti le na EU«

Orbán je bil oster tudi do Evropske unije, ki jo vidi kot neučinkovito in brez močnega vodstva. »Evropa izgublja konkurenčnost, nima strategije in ji primanjkuje odločnih voditeljev,« je dejal. Madžarska po njegovem mnenju ne more biti vezana le na evropske trge, ampak se mora odpreti proti vzhodu, predvsem Kitajski in Indiji.

O odnosih z Brusljem je bil neposreden: »Z Rusijo je mogoče racionalno skleniti dogovor. Z Brusljem pa je to skoraj nemogoče.«

Putin je politični prijatelj Viktorja Orbána. FOTO: Vivien Cher Benko/AFP

V intervjuju se je dotaknil tudi morebitnih izzivalcev na domačem političnem prizorišču, zlasti politika Pétra Magyarja. Kot je dejal madžarski premier, v demokraciji vedno obstajajo novi konkurenti, vendar ga to ne skrbi. »Opozicija je leta 2022 nastopila z enotno listo in kljub temu izgubila,« je spomnil.

Na vprašanje, ali se zaveda nezadovoljstva prebivalstva, je odgovoril: »Seveda, in to je povezano z vojno ter sankcijami, ki so v zadnjih treh letih povzročile težko gospodarsko situacijo z visoko inflacijo in dragimi energenti.«

Intervju se je sklenil z vprašanjem o njegovi politični prihodnosti. Orbán je dejal, da si predstavlja, kako bo nekoč sedel v zadnjih vrstah parlamenta kot izkušeni politik, ki mu bodo mlajše generacije postavljale vprašanja.

Novinarji Neue Zürcher Zeitunga so opazili, da je Orbán v svoji pisarni med pogovorom premišljeno obrnil velik leseni globus tako, da so bile v ospredju Združene države Amerike. »Če bi pustil, da je za mano Velika Madžarska, bi se spet vsi razburjali. Amerika pa je usmerjena v prihodnost,« je pripomnil madžarski premier.

Orbán je pred leti nosil navijaški šal z natisnjenim zemljevidom Velike Madžarske, ki vključuje tudi severovzhodni del Slovenije kot del madžarskega ozemlja.

Realnost precej drugačna

Kljub Orbánovim trditvam, da se ne boji političnih nasprotnikov, se na Madžarskem še naprej omejuje medijska svoboda. Madžarski portal Telex.hu poroča, da je policija 30. januarja pridržala dva njuna novinarja, ki sta želela postaviti vprašanje premierju Viktorju Orbánu. Incident se je zgodil v mestu Fót, kjer je premier odprl nov filmski studio, vreden 42 milijard forintov, kar je največja javna investicija v filmsko industrijo na Madžarskem doslej.

Dogodek je bil odprt za medije, vendar so oblasti novinarja Noémi Gombos in Simorja Dániela, ustavile že v parkirišču, kjer sta čakala na prihod premiera, da bi mu postavila vprašanje o stanju v madžarskem zdravstvenem sistemu.

Pridržana zaradi vztrajanja pri vprašanjih

Pred prihodom Viktorja Orbána so do njiju sprva stopili pripadniki madžarskega Centra za boj proti terorizmu (TEK) in jima naročili, naj zapustita parkirišče in se premakneta v novinarsko območje znotraj stavbe. Ker bi jima to onemogočilo postaviti vprašanja, sta se odločila ostati na svojem mestu. Kmalu zatem je poskušal odstraniti varnostnik, vendar sta mu pojasnila, da sta tam že več kot uro in da dotlej to ni bil problem.

Tiskovni predstavnik madžarskega premiera Bertalan Havasi se je z njima srečal dvakrat – prvič jima je dejal, da lahko gresta v stavbo ali pa odideta, nato jima je ob drugem srečanju sporočil, da jima je bila odvzeta akreditacija za dogodek.

Orbán si predstavlja, kako bo nekoč sedel v zadnjih vrstah parlamenta kot izkušeni politik, ki mu bodo mlajše generacije postavljale vprašanja. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

Ko varnostnikom ni uspelo odstraniti novinarjev, so poklicali policijo, ki ju je odpeljala na policijsko postajo v Dunakesziju, kjer sta bila pridržana tri ure. Proti njiju so oblasti sprožile prekrškovni postopek.

Spremembe razlogov za odstranitev

Kot še poroča Telex.hu, so se uradni razlogi za odstranitev novinarjev skozi dan večkrat spremenili. Sprva ni bilo težav z njuno prisotnostjo v parkirišču, nato pa so jima sporočili, da morata oditi, ker prihaja varovana oseba. Po odvzemu akreditacije so organizatorji trdili, da nista upoštevala pravil dogodka. Ko je na prizorišče prispela policija, pa so kot uradni razlog za odstranitev navedli, da sta bila na zasebnem zemljišču, kjer organizator določa pravila.

Podobno kot Orbán ima tesne vezi z Rusijo tudi slovaški premier Robert Fico. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

Aprila so na parkirišču čakali na Orbána po dogodku Gospodarske zbornice, kjer je premier v postanku ob odhodu postanek odgovoril na nekaj vprašanj. Na drugih dogodkih pa so varnostni organi z različnimi ukrepi za omejevali dostop, npr. s preverjanjem kamer.

Prvič pridržani zaradi postavljanja vprašanj

Telex.hu še trdi, da so jih v preteklosti že poskušali odstraniti ali omejiti dostop do vladnih uradnikov, a do zdaj še niso bili pridržani.

»Kot odgovorni novinarji ne moremo sprejeti, da nam oblasti stalno preprečujejo postavljanje vprašanj in nas potiskajo za varnostne ograje. Bralci od nas pričakujejo, da bomo postavljali vprašanja v vseh okoliščinah – in da na to ne bo odgovor 'odidite s prizorišča',« so še zapisali pri enemu redkih madžarskih medijev, ki ni pod vplivom vladajoče politike.