Zoran Milanović napovedal ponovno kandidaturo za predsednika

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je danes potrdil, da se bo na predsedniških volitvah, ki bodo predvidoma konec leta, potegoval za drugi mandat. Dodal je, da pri tem pričakuje ponovno podporo največje opozicijske Socialdemokratske stranke (SDP), ki jo je nekdaj vodil, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ob robu slovesnega odprtja Muzeja kravate v Zagrebu je Milanović na novinarsko vprašanje, kdaj bo potrdil, ali se bo znova potegoval za predsedniški položaj, dejal, da zdaj. »Evo, zdaj. Pričakujem podporo SDP, potreboval jo bom iz vrste razlogov, tudi organizacijskih, torej da me na volitvah ne okradejo,« je dejal.

Menil je še, da ima od vseh kandidatov največ znanja in izkušenj, kar pa da ni nikoli odločilnega pomena in da morda tudi tokrat ne bo.

Po navedbah Hine lahko glede na prve odzive v saboru od večjih strank dejansko pričakuje samo podporo SDP, medtem ko sta na primer konservativni Most in levo-zeleni Zmoremo! napovedala svoje predsedniške kandidate.

Poslanec SDP Arsen Bauk je ocenil, da bi se moral Milanović znova potegovati za predsedniški položaj. »Mojo podporo ima, verjetno bo imel tudi podporo SDP. To je znano,« je dodal.

Poslanec Mosta Nikola Grmoja je ocenil, da bo Milanović tako kot leta 2020 tudi na tokratnih volitvah verjetno kandidat SDP in levice in da ga torej ne bodo podprli. Spomnil je, da je hrvaški predsednik na nedavnih parlamentarnih volitvah hotel biti kandidat SDP za premiera, kar mu je preprečilo ustavno sodišče. Pristavil je, da so volivci tisti, ki bodo odločali o njegovih besedah in dejanjih.

Poslanka Zmoremo! Ivana Kekin je dejala, da ga ne bodo podprli, saj so že jasno povedali, da bodo imeli svojega kandidata, ki ga sicer še niso izbrali.

Poslanec bošnjaške manjšine Armin Hodžić, ki je v vladni koaliciji, pa je izrazil prepričanje, da Milanović tokrat ne bo imel podpore bošnjaške manjšine, saj je izgubil njeno zaupanje zaradi izjav o Srebrenici in na splošno o odnosih znotraj BiH.

Predsedniške volitve na Hrvaškem sicer še niso razpisane, predvidoma pa bodo potekale konec leta.