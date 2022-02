Žvižgači opozarjajo, ministri ostajajo

V nadaljevanju preberite:

Natančno enajst let je od takrat, ko so se ob 11. uri v zagrebškem centru Kaptol sestali hrvaški žvižgači. Srečanje, ki je bilo zamišljeno kot največja konferenca žvižgačev dotlej, je minilo dokaj neopazno, sodelujoči so podpisali dokument o zaščiti žvižgačev, ga predali vladi, naj ga preda v saborsko proceduro.

Sprejetje zakona je trajalo leta, zdaj velja poltretje leto. Na papirju, v praksi pa, kot je slišati, še zdaleč ni zaživel.

Takrat so žvižgači zahtevali, naj takoj odstopi državni tožilec Mladen Bajić, ki naj bi, kot so navedli, »ščitil organizirani kriminal in korupcijo«. Bajić je sicer v državnem tožilstvu delal kot upokojenec do konca lanskega leta. Uradno se je upokojil konec leta 2020, hrvaški mediji so ga označili za človeka, ki je »poslal v zapor ves razred, le učiteljice ne«, poleg tega pa da je bil »mojster piarovskih aretacij in tožilec za vse čase«.