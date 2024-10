Astronavti na Luni bodo oblečeni v prado

Zasebno podjetje Axiom Space se je pri oblikovanju novih ameriških vesoljskih oblek, v katerih se bodo astronavti sprehajali po Luni, povezalo s prestižno italijansko blagovno znamko Prada. Nasa je zasebno podjetje najela, da izdela novo generacijo skafandrov, ki jih bodo uporabljali v odpravi Artemis 3, v kateri bodo astronavti pristali v bližini južnega pola Lune. Odprava je načrtovana za september 2026 (vendar je zaradi številnih nedokončanih projektov v celotnem programu zelo verjetno, da se bo odprava zamaknila za nekaj let v prihodnost).

Ob prvi predstaviti prototipov oblek so pri podjetju presenetili z izbiro temno sive barve (ki je bila sicer le krinka, da ne bi razkrili inovativnih tehnologij), vendar je bilo že takrat jasno povedano, da bodo obleke na koncu bele, saj take najbolje odbijajo toploto. Na zunaj se nove obleke, imenovane Axiomove enote za mobilnost zunaj plovil (AxEMU), pravzaprav ne razlikujejo bistveno od oblek, ki jih je pred več kot 50 leti nosila dvanajsterica, ki je v okviru programa Apollo stala na Luni. Znani »okorni« obliki so dodali nekaj rdečih dodatkov in sivih zaplat na komolcih in kolenih.

Obleke so namenjene za izhode iz plovil na površje Lune. FOTO: Claudia Greco/ Reuters

Matt Ondler, prvi mož podjetja Axiom Space, je na predstavitvi oblek v Milanu izpostavil zahtevnost projekta – izdelava oblek je po njegovih besedah zahtevala »ekstremen inženiring« in »fantastično proizvodno zmogljivost«. »Šli bodo namreč na kraje, ki so ekstremni in zelo negostoljubni,« je dodal. »Eden od Nasinih ciljev je, da bi na južnem polu v kraterjih poiskali vodni led. Ti so med najbolj mrzlimi območji v vesolju, zato morajo biti obleke vrhunske.«

Temperature na Luni so ekstremne, ko je na površje uprto Sonce, se dvignejo nad 50 stopinj Celzija, v kraterjih, kamor pa Sonce nikoli ne posije, pa se temperature spustijo tudi pod minus 200 stopinj Celzija.

Obleke so uniseks. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Zato morajo biti obleke tehnološki presežek – v njih se morajo astronavti počutiti dobro, hkrati pa jih morajo ščititi pred visokimi in nizkimi temperaturami, sevanjem, prahom; energijo in kisik nove obleke zagotavljajo do osem ur, koliko bi lahko trajali vesoljski sprehodi po površju. »Inovacije se zgodijo, ko se povežejo osebe z najrazličnejšimi znanji in pogledi,« je poudaril Ondler. Podjetji sta zadnji dve leti intenzivno izboljševali obleke, ki so jih že obsežno testirali v Axiomovih, Spacexovih in Nasinih laboratorijih. Med drugim so jih potopili v ogromen bazen, kjer simulirajo zmanjšano težnost, v Nasinem laboratoriju v Johnsonovem centru v Houstonu, sledijo še testiranja v različnih plovilih in vozilih, predvidoma prihodnje leto pa bo sledila zadnja faza pregleda.

Za vesoljske obleke je še najbolj primerna bela barva. FOTO: Marco Bertorello/AFP

V odpravi Artemis 3 želi Nasa prvič v zgodovini na površje Lune poslati tudi žensko, zato so obleke univerzalne in prilagodljive.

»Združili smo inženiring, znanost in umetnost, da bi izdelali vrhunska oblačila za prihodnje lunohodce, s čimer bi zagotovili, da lahko astronavti varno in udobno opravljajo svoje naloge,« je povedal Russell Ralston, vodja programa vesoljskih oblek pri Axiomu. Poseben izziv so bili čevlji, kakšen material so uporabili, je zaupen podatek, je dejal Lorenzo Bertelli, vodja trženja pri Pradi in sin ustanoviteljice modne hiše Miuccie Prada. »Zelo sem ponosen na rezultat, ki je šele prvi korak v dolgoročnem sodelovanju s podjetjem Axiom Space,« je dodal Bertelli.