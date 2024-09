Rekorder v bivanju v vesolju spet na trdnih tleh

Na trdnih tleh so srečno pristali Nasina astronavtka Tracy C. Dyson in ruska kozmonavta Oleg Kononenko in Nikolaj Čub. Kononenko se je tokrat vrnil že iz svoje pete vesoljske odprave, v tirnici, visoko nad površjem planeta, je skupaj preživel kar 1111 dni. Pred tem je prvo mesto na lestvici astronavtov z najdaljšim skupnim časom, preživetim v vesolju, držal njegov ruski kolega Genadij Padalka z 878 dnevi.

»Oleg, pogrešali bomo na stotine tvojih zgodbic, ki si jih pripovedoval ob večerjah. Očitno se jih nabere toliko, če preživiš več kot tisoč dni v vesolju,« je hudomušno ob predaji poveljstva poudarila Sunita Williams, ki je zdaj poveljnica postaje.

»Hvala ekipi za prijateljstvo! Čudovito sem se imel, v zadovoljstvo mi je bilo delati in živeti na mednarodni vesoljski postaji, kjer smo ena velika družina. Zdaj zapuščam svoj drugi dom,« je ob slovesu dejal 60-letni Kononenko.

Rekord je Kononenko pravzaprav podrl že 4. februarja letos. Zanimivo je, da so na lestvici rekorderjev na prvih osmih mestih ruski oziroma sovjetski kozmonavti – vsi že upokojeni, nato pa niz prekine ameriška astronavtka Peggy Whitson, ki je v vesolju preživela 665 dni v štirih odpravah. Whitsonovi, ki bo prihodnje leto poveljevala turistični odpravi Axiom 3, nato vse do 21. mesta sledijo Rusi, znova večinoma upokojeni kozmonavti.

Sojuz MS-25 je srečno pristal na trdnih tleh. FOTO: Roskozmos/Reuters

Daysonova, Kononenko in Čub so se dopoldne po srednjeevropskem času poslovili od postaje, dobre tri ure pozneje pa so z zanesljivim ruskim sojuzom pristali v stepah Kazahstana. Kot so pojasnili pri Nasi, je 55-letna astronavtka v polletnem bivanju na vesoljskem laboratoriju opravila številne znanstvene in tehnološke poskuse, med drugim je s tridimenzionalnim biotiskalnikom tiskala vzorec srčne mišice. Biotisk bi lahko nekega dne bil pomemben del transplantacijske medicine.

Tracy Dyson je ob vrnitvi prejela tradicionalno rusko lutko s svojo podobo. FOTO: Roskozmos/Reuters

Tracy C. Dyson je s sojuzom proti postaji odpotovala 23. marca letos, skupaj s kozmonavtom Olegom Novickim in Belorusinjo Marino Vasilevskajo. Slednja sta na postaji bivala le 12 dni, nato pa sta se 6. aprila na Zemljo vrnila skupaj z ameriško astronavtko Loral O’Hara. Pri Nasi so še dodali, da je Dysonova, ki je bila tokrat tretjič v vesolju, 2944-krat obkrožila Zemljo.

Kononenko in Čub sta skupaj z O’Haro s sojuzom na mednarodno vesoljsko postajo pripotovala že septembra lani in sta tako v vesolju tokrat preživela več kot leto dni – natančneje 374 dni in v tem času Zemljo obkrožila 5984-krat. Za 40-letnega Čuba je bil to prvi polet v vesolje.

Za Nikolaja Čuba je bil to prvi polet v vesolje. FOTO: Roskozmos/Reuters

Na postaji so tako ostali Nasini astronavti Sunita »Suni« Williams, Butch Wilmore, Matthew Dominick, Michael Barratt, Jeanette Epps in Don Pettit, in Roskozmosovi kozmonavti Aleksej Ovčinin, Ivan Vagner in Aleksander Gerbenkin. Nasin astronavt Nick Hague in kozmonavt Aleksander Gorbunov bosta s Spacexovim dragonom Freedom (Svoboda) na postajo predvidoma pripotovala 26. septembra, teden pozneje se bodo od postaje poslovili Dominick, Barratt, Eppsova in Gerbenkin.