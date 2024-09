Astronavtova nova oblačila

Kitajska je naredila korak naprej v svojem ambicioznem načrtu pošiljanja astronavtov na Luno do leta 2030 – razkrila je posebej oblikovan vesoljski skafander, ki ga bo nosila njena posadka za misijo, ki naj bi bila mejnik v vesoljskem programu azijske mega države.

Nova rdeče-bela obleka – konec minulega tedna jo je razkrila kitajska vesoljska agencija s posadko (CMSA) – je narejena tako, da prenese ekstremne Lunine temperature, pa tudi sevanje in prah, hkrati pa astronavtom omogoča fizično prilagodljivost za opravljanje nalog na Luni.

Obleka za pristajanje na Luni je opremljena z vgrajeno kamero dolgega in kratkega dosega, operacijsko konzolo in vizirjem na čeladi, ki je odporen na bleščanje, je razvidno iz videoposnetka, ki ga je delila državna televizijska hiša CCTV in v katerem itajska astronava Zhai Zhigang in Wang Yapingprikazujeta, kako lahko astronavti v obleki plezajo po lestvi.

Novi kitajski vesoljski skafander je bil v državnih medijih pozdravljen kot velik korak naprej v časovnem načrtu misije s posadko v državi, pri čemer so strokovnjaki opozorili na potrebo po posebej oblikovani obleki za razmere na Luni v primerjavi s tistimi, ki jih astronavti uporabljajo pri vesoljskih sprehodih na kitajski orbitalni vesoljski postaji Tiangong.

Kitajska nacionalna vesoljska uprava je v zadnjih letih izvedla vrsto vse bolj zapletenih robotskih lunarnih misij, vključno s prvo vrnitvijo Luninih vzorcev z oddaljene strani Lune v začetku tega leta. Prizadevala si je postati druga država, ki bo izkrcala astronavte na Luni, in dejala, da bo svojo prvo misijo s posadko izvedla do leta 2030.

ZDA, ki niso poslale astronavtov na Luno od leta 1972, prav tako načrtujejo, da bodo to desetletje poslale na Luno posadko, čeprav so odložile prvotni časovni načrt za misijo Artemis III. Ta misija ne bo vzletela vsaj do septembra 2026, je ameriška vesoljska agencija NASA sporočila v začetku tega leta. Agencija je leta 2023 razkrila prototip vesoljske obleke Artemis III, AxEMU.

Lani je bilo rečeno, da se bodo Nasini astronavti na Luno po več kot pol stoletja vrnili v slogu. Za obleke ameriških astronavtov naj bi poskrbela italijanska modna hiša Prada. Pradini inženirji in oblikovalci naj bi sodelovali z ekipo Axiom Space Systems, ki z Naso sodeluje pri razvoju vesoljskih oblek za uporabo na Luni in drugih vesoljskih programih, in razvijali rešitve za materiale in oblikovne značilnosti za zaščito astronavtov pred izzivi vesolja in Luninega okolja.

Nazaj v realno sedanjost. Nova oblačilna kitajska tehnologija je pritegnila mednarodno pozornost. SpaceX, ameriško vesoljsko transportno podjetje, ki ga je ustanovil soustanovitelj podjetja PayPal Elon Musk, se je oglasil na svoji platformi X: »Medtem pa v ZDA Zvezna uprava za letalstvo (FAA) duši nacionalni vesoljski program v kafkovski papirologiji,« s čimer se je obregnil ob hitrost, s katero Kitajska krepi svoj vesoljski program v primerjavi z ZDA.