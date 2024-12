Beograd pozdravlja Palačo znanosti

Fundacija Miodraga Kostića je v Beogradu odprla Palačo znanosti, največji center za raziskovanje in popularizacijo znanosti v Jadranski regiji. S 5.500 kvadratnimi metri razstavnega prostora na prestižnem beograjskem naslovu Kralja Milana 11 in naložbo v vrednosti 25 milijonov evrov postaja sodobno središče, namenjeno vsem generacijam.

Navdih za prihodnost znanosti in izobraževanja

Aleksandar Kostić, član upravnega odbora Fundacije Miodraga Kostića FOTO: MK Group

Bogata arhitektura in vrhunska tehnologija

»Miodrag Kostić je fundacijo ustanovil z željo, da sodobni družbi zapusti trajno vrednost. Gre za naložbo v prihodnost, tehnološki napredek, inovacije in mlade talente, ki bodo gonilna sila razvoja regije. Poleg strokovnega raziskovalnega dela, ki bo potekalo v 20 znanstvenih centrih, je ključen cilj Palače znanosti tudi popularizacija znanosti. Posebna pozornost je namenjena vsebinam za osnovnošolce in srednješolce, vendar je to hkrati center znanstvenega navdiha za vse generacije,« je dejal, član upravnega odbora Fundacije Miodraga Kostića.

Aleksandra Stojanović, direktorica projekta Fundacija Miodraga Kostića FOTO: MK Group

Stavba, v kateri je Palača znanosti, letos praznuje svojo stoletnico in povezuje bogato arhitekturno dediščino z najsodobnejšimi tehnologijami.

Članica upravnega odbora Fundacije Miodraga Kostića Aleksandra Stojanović: »S tem projektom ohranjamo vizijo Miodraga Kostića. To monumentalno poslopje, bogato z arhitekturno dediščino in kulturno-zgodovinsko vrednostjo, smo povezali s sodobnimi tehnologijami in modernimi vsebinami ter zagotovili vse možnosti za izvajanje strokovnega raziskovalnega dela v znanstvenih centrih.«

Raznolike vsebine za vse generacije

Obiskovalce Palače znanosti pozdravlja stalna razstava z več kot 30 interaktivnimi in izobraževalnimi eksponati, ki na poljuden način prikazujejo znanstvene pojave in odkritja o človeku, zemlji, tehnologiji in vesolju. Med eksponati posebej izstopa največji interaktivni globus v Evropi s premerom tri metre, ki omogoča prikaz več kot 500 različnih projekcij, zasnovanih na podatkovni bazi NASA. Prva gostujoča razstava se posveča tematiki morskih psov in prihaja iz naravoslovnega muzeja v New Yorku.

V Palači znanosti je tudi planetarij s 36 sedeži in najsodobnejšim avdiovizualnim sistemom, ki obiskovalcem ponuja spektakularno 360-stopinjsko vizualno izkušnjo z redno menjavo projekcij o skrivnostih vesolja vsako uro. V prostoru Show Lab so predstavljeni projekti partnerskih ustanov, s katerimi sodeluje Fundacija Miodraga Kostića, poseben vtis pa ustvarjajo tudi VR-kapsule, ki omogočajo virtualne oglede drugih lokacij prek interaktivnih 3D 360-stopinjskih videoogledov.

Med dodatnimi vsebinami so tudi otroški znanstveni kotiček, restavracija, knjigarna in znanstvena kavarna, kjer vam kavo lahko postreže robot. Palača znanosti ponuja tudi prostor za organizacijo dogodkov, Fundacija Miodraga Kostića pa redno pripravlja predavanja, delavnice in predavanja o različnih aktualnih vsebinah.

Poleg vsebin, namenjenih širši javnosti z namenom popularizacije znanosti, še posebej otrokom in mladim, drugi del Palače znanosti sestavlja 20 znanstvenoraziskovalnih centrov. Devetnajst jih je bilo ustanovljenih v sodelovanju z elektrotehniško fakulteto v Beogradu, dvajseti pa je namenjen digitalizaciji Radiotelevizije Srbije. V teh centrih potekajo raziskave na različnih znanstvenih področjih – od robotike, umetne inteligence in holografije, prek elektroenergetike, biomedicine in telekomunikacij do interneta stvari (IOT), industrijske avtomatizacije in 3D zvoka.

Naročnik oglasne vsebine je MK Group