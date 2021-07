Bezos Nasi ponuja dve milijardi za lunarni posel

Pristajalnik Blue Moon FOTO: Saul Loeb/AFP

, ki ga je vesolje očitno povsem prevzelo, je pripravljen vložiti dve milijardi dolarjev (1,7 milijarde evrov), če ga Nasa izbere kot drugega ponudnika za gradnjo lunarnega pristajalnika.Nasa je aprila izbrala podjetjeSpacex in mu ponudila 2,9 milijarde dolarjev (2,4 milijarde evrov) za pristajalnik, s katerim bi na Luni znova pristali astronavti. Med finalno trojico za posel sta bili še Bezosovo podjetje Blue Origin, ki se je povezalo še z drugimi večjimi ameriškimi vesoljskimi podjetji Lockheed Martin, Northrop Grumman in Draper, in Dynetics.​Izbira enega samega izvajalca je presenetila, saj je agencija vedno imela vsaj dve železi v ognju, a tokrat se je izgovorila na pomanjkanje sredstev. Nasi so kongresniki za pristajalnik odobrili le 850 milijonov dolarjev (720 milijonov evrov), in ne želenih 3,3 milijarde dolarjev (2,8 milijarde evrov), navaja BBC.​Spacex lahko do zdaj pokaže največ, poleg tega je bila njihova rešitev daleč najcenejša, so takrat pojasnili odločitev. Spacex je konkuriral s starshipom, ki ga tudi že preizkušajo, Blue Origin pa je predstavil prototip Blue Moon, ki je precej podoben lunarnemu modulu, s katerim sta na Luni leta 1969 pristalainBezos se je pritožil, a še preden je odgovor na pritožbo znan, je stvari vzel v svoje roke. Napisal je javno pismo Nasinemu administratorju, v katerem mu je obljubil, da bo podjetje samo krilo velik del stroškov, če mu Nasa podeli pogodbo in se zaveže, da pokrije morebitne dodatne stroške.»Nasa je skrenila s svoje tradicionalne strategije dveh ponudb, da ne bi presegli proračuna, s to ponudbo umikam to oviro,« je pojasnil Bezos.Poudaril je, da je tehnologija njihovega pristajalnika bolj preizkušena in da uporablja kot gorivo vodik, ki bi ga po njegovem lahko pripravljali tudi iz vode, ki jo na ledenih polih skriva Luna. Spacexov starship je bistveno bolj inovativen, raketa bi na površju Meseca pristala vertikalno, za pogon uporablja metan.Pri Nasi so potrdili prejem pisma, a ga niso komentirali, ker pritožba še ni rešena. Odločitev bo znana avgusta.