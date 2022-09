Bo srečen 23. september?

V tretje, pravijo, gre rado, vendar pa smo v vesoljski industriji že pogosto videli, da raketam, vremenu in drugim dejavnikom malo mar za pregovore. Potem ko Nasi dvakrat ni uspelo izstreliti rakete SLS in s tem začeti odprave Artemis 1, ki je prvi korak do ponovnega pristanka človeka na Luni, so določili nov datum predvidene izstrelitve. To je petek, 23. septembra.

Vendar je ta datum vsekakor še v veliki negotovosti. Inženirji morajo popraviti spoje, na katerih je iztekal utekočinjeni vodik, predvidoma 17. septembra bodo morali opraviti testno točenje goriva, da preverijo, ali vse tesni. Nejasno je tudi, ali bodo pristojni odobrili podaljšanje certificiranja sistema za prekinitev leta, ta ima namreč omejen čas ustreznosti na 20 dni, potem mora raketa nazaj v stavbo za sestavljanje raket, kjer morajo napolniti baterije sistema. Certificiranje se je sicer že izteklo 6. septembra, zato so pri Nasi zaprosili za dvakratno podaljšanje obdobja. Če bodo morali raketo znova odvleči z izstrelišča v stavbo, potem si lahko znova obetamo le še dodatne zamude.

Inženirji so ob raketi postavili improviziran šotor, da dele raket, ki jih zdaj popravljajo, zaščitijo pred vremenskimi vplivi. Kot pravijo pri Nasi, sta tako raketa SLS in plovilo Orion v dobrem stanju.

Pri Nasi seveda upajo, da se bo izšlo po njihovih načrtih, in so zaprosili za 23. september in potem za 27., če bi bila potrebna rezerva. 23. septembra se dveurno okno za izstrelitev začne ob 12.47 po srednjeevropskem času, v tem primeru bi sledil pristanek Oriona 18. oktobra, 27. septembra pa ob 17.37, pristanek bi sledil 5. novembra.

Artemis 1 je testni polet, katerega glavni cilj je preskusiti raketo in kapsulo, ki bo človeka ponesla na Luno. Orion bo odpotoval daleč za Luno, tam bodo testirali, kako deluje servisni modul, med ključnimi trenutki je seveda vodno pristajanje.

Pri tem so pri Nasi še opozorili, da bi se morda lahko datumi spremenili, saj se bodo sočasno dogajali tudi drugi pomembni dogodki. Predvidoma 26. septembra bo odprava Dart namerno trčila v asteroid, prav tako bodo v tem obdobju izstrelili astronavte z dragonom, ki bodo odpotovali na vesoljsko postajo.